Знищили 5 машин ворога. Як показують себе бійці ЗСУ на навчаннях у Німеччині (відео)

Українські військові з 92-ї бригади провели штурм позицій ворога, а також успішно відбили вихід Opfor у тили.

У Німеччині стартувала практична частина навчань Combined Resolve 16, у яких беруть участь бійці з 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Українські військові діють у складі команди Blufor разом з американськими військовими. В активній фазі військові розпочали наступ на позиції ворога з БТР-4Е. Під час атаки до тилу підрозділу зайшов ворог Opfor, якого знищив резерв Blufor. Унаслідок відбиття атаки в тил було знищено дві машини ворога.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"У нашій смузі наступу були засідки противника з бойовими машинами. Ми їх знищували, маневрували — багато було роботи для піхоти", — розповів командир механізованої роти Андрій Третяк.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Загалом, за словами командира механізованої роти, було знищено п'ять ворожих машин. Підрозділи вийшли на рубіж і зайняли оборону з розвідкою майбутнього об'єкта для атаки. Ним є домінувальна висота поблизу населеного пункту Равенсдорф.

Штурм розпочнеться разом із ротою американських військових. Їхнього приходу чекає 92 бригади.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, на навчаннях Combined Resolve вперше застосують БТР-4Е. Українські військові входитимуть до секції розвідки, планування та логістики штабу батальйону.

Наприкінці вересня завершилися навчання Saber Junction-2021, на яких Україну представляли бійці зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади ДШВ. На них українські військові 5 години штурмували опорний пункт, знищивши 9 одиниць техніки ворога.