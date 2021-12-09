Уничтожили 5 машин врага. Как показывают себя бойцы ВСУ на учениях в Германии (видео)

Украинские военные из 92 бригады провели штурм позиций врага, а также успешно отбили его атаку в тылы.

В Германии стартовала практическая часть учений Combined Resolve 16, в которых участвуют бойцы из 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Серка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Украинские военные действуют в составе команды Blufor вместе с американскими военными. В активной фазе военные начали наступление на позиции врага с БТР-4Е. В ходе атаки в тыл подразделения зашел враг Opfor, которого уничтожил резерв Blufor. В результате отражение атаки в тыл было уничтожено две машины врага.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"В нашей полосе наступления были засады противника с боевыми машинами. Мы их уничтожали, маневрировали – много было работы для пехоты", – рассказал командир механизированной роты Андрей Третяк.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Всего, по словам командира механизированной роты, было уничтожено пять вражеских машин. Подразделения вышли на рубеж и заняли оборону с разведкой будущего объекта для атаки. Им выступает доминирующая высота вблизи населенного пункта Равенсдорф.

Штурм начнется вместе с ротой американских военных. Их прихода ожидает 92 бригада.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, на учениях Combined Resolve впервые применят БТР-4Е. Украинские военные будут входить в секцию разведки, планирования и логистики штаба батальона.

В конце сентября завершились учения Saber Junction-2021, на которых Украину представляли бойцы из 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады ДШВ. На них украинские военные 5 часов штурмовали опорный пункт, уничтожив 9 единиц техники врага.