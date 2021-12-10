Не допустить прорыва. Украинские бойцы блокировали противника на учениях Combat Resolve (видео)

Из-за постоянного снегопада, руководители учений поменяли сценарий. Бойцы не будут штурмовать позиции врага, а заняли оборону в условном городке.

В ходе учений Combat Resolve 16 украинские военные из 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Серка проводят операцию по блокировке населенного пункта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Сообщается, что из-за непрекращающихся снегопадов, штурм противника на превосходящей высоте отложили. Поэтому бойцы ВСУ в составе команды Blufor направились в другой район. После прибытия в указанный район, бойцы зачистили горнолесную местность, заняли позиции и наблюдают за врагом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Подразделение бригады заняли оборону в южной части условного городка Равенсдорф для блокировки подступов к нему.

По плану учений противник из Opfor будет штурмовать населенный пункт с другой стороны. Задача украинского подразделения — не допустить вражеского прорыва в город и уничтожить их.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Всего в учениях принимает участие 10 стран: Болгария, Великобритания, Грузия, Греция, Италия, Литва, Польша, Сербия, Словения, США и Украина. Учения продлятся до 20 декабря. В них принимает участие около 4600 военных.

Отметим, что на учениях впервые принимает участие БТР-4Е. Всего их отправили 10 единиц вместе с ремонтной БРЕМ-4РМ и санитарно-эвакуационной машиной БММ.

Напомним, во время первого этапа учений бойцы ВСУ уничтожили 5 машин врага во время отражения нападения с тыла.