Реактивный Талибан. ВВС Афганистана скоро пополнятся новыми самолетами

Талибан попытается вернуть в рабочее состояние бывший авиапарк боевой авиации Афганистана. Включая реактивные самолеты.

Репортаж Al Jazeera из международного аэропорта Кабула (IAP) свидетельствует, что обновленные афганские ВВС работают над введением в эксплуатацию скоростных реактивных самолетов. На кадрах видно, как самолет L-39, томившийся на складе в аэропорту Кабула с начала 2010-х годов, проходит проверку двигателя. Соединенные Штаты не видели особого смысла в эксплуатации боевых вертолетов Ми-24 и реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39C афганских ВВС. Тем не менее, оба типа воздушных судов поддерживались в рабочем состоянии, хотя считается, что L-39 последние несколько лет не поднимались в воздух.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен реактивной авиации талибов.

В конце 1970-х Афганистан получил из Чехословакии в общей сложности 26 L-39C. Они поступили на вооружение 393-го учебного полка на авиабазе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Считается, что всего три L-39 пережили гражданскую войну 1990-х годов и вторжение США в Афганистан без повреждений. После капитального ремонта в России ВВС нового Афганистана продолжали летать на этих самолетах еще несколько лет. Но вместо обучения пилотов реактивные L-39 теперь принимают участие в торжественных церемониях и парадах.

[ + – ] Прогон талибами двигателя L-39C

У самолетов L-39C под каждым крылом по одному узлу подвески, которые можно использовать для установки либо 57-мм реактивных снарядов UB-16, либо неуправляемых бомб весом до 250 кг. Вероятно, L-39, как и большинство других самолетов на вооружении новых афганских ВВС, будут обслуживать старый персонал и пилоты. Интересно, что талибы пока продолжают использовать старую эмблему афганских ВВС.

Скорее всего, Талибан попытается вернуть в рабочее состояние несколько самолетов A-29B. Их возможности гораздо шире, чем у L-39. Однако, по-видимому, у большинства самолетов повреждены кабины пилотов в результате действий американских сил, которые пытались предотвратить использование афганских самолетов в будущем.

[ + – ] Самолеты A-29B.

Силы Талибана также пытались вернуть в строй несколько транспортных самолетов Ан-32. Эти самолеты были официально сняты с вооружения в июне 2011 года: тогда Соединенные Штаты пытались подтолкнуть афганские ВВС к переходу на программу C-27, которая закончилась финансовым и операционным крахом после того, как отсутствие технического обслуживания помешало их эксплуатации. В итоге самолеты С-27 были утилизированы, а многие Ан-32 остались в полурабочем состоянии. На кадрах, снятых Al Jazeera, показано, как минимум, пять Ан-32 и Ан-26, над которыми ведутся работы. Они и составят основу новых афганских ВВС.

Кадры показывают, что несколько UH-60 Blackhawk все еще летают. Кроме того, виден ряд из восемнадцати UH-60 Blackhawk, которые либо ожидают ремонта, либо повреждены до неузнаваемости в результате диверсии американцев. В последнем случае они, скорее всего, на долгие годы обеспечат талибов запчастями для остальных UH-60.