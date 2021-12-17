Реактивний талібан. ВПС Афганістану незабаром поповняться новими літаками

Талібан спробує повернути до робочого стану колишній авіапарк бойової авіації Афганістану. Включно з реактивними літаками.

Репортаж Al Jazeera з міжнародного аеропорту Кабула свідчить, що оновлені афганські ВПС працюють над введенням в експлуатацію швидкісних реактивних літаків. На кадрах видно, як літак L-39, що пилився на складі в аеропорту Кабула з початку 2010-х років, проходить перевірку двигуна. Сполучені Штати не бачили особливого сенсу в експлуатації бойових вертольотів Мі-24 та реактивних навчально-тренувальних літаків L-39C афганських ВПС. Проте обидва типи повітряних суден підтримувалися в робочому стані, хоча вважається, що L-39 останні кілька років не піднімалися у повітря.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, який присвячений реактивній авіації талібів.

Наприкінці 1970-х Афганістан отримав із Чехословаччини загалом 26 L-39C. Вони надійшли на озброєння 393 навчального полку на авіабазі Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану. Вважається, що лише три L-39 пережили громадянську війну 1990-х років і вторгнення США в Афганістан без пошкоджень. Після капітального ремонту в Росії ВПС нового Афганістану продовжували літати цими літаками ще кілька років. Але замість навчання пілотів реактивні L-39 тепер беруть участь в урочистих церемоніях і парадах.

[ + – ] Прогін талібами двигуна L-39C

У літаків L-39C під кожним крилом по одному вузлу підвіски, які можна використовувати для встановлення або 57 мм реактивних снарядів UB-16, або некерованих бомб вагою до 250 кг. Ймовірно, L-39, як і більшість інших літаків на озброєнні нових афганських ВПС, обслуговуватимуть старий персонал і пілоти. Цікаво, що таліби поки що продовжують використовувати стару емблему афганських ВПС.

Швидше за все, Талібан спробує повернути до робочого стану кілька літаків A-29B. Їхні можливості набагато ширші, ніж у L-39. Проте, мабуть, у більшості літаків пошкоджені кабіни пілотів унаслідок дій американських сил, які намагалися запобігти використанню афганських літаків у майбутньому.

[ + – ] Літаки A-29B.

Сили Талібану також намагалися повернути в стрій кілька транспортних літаків Ан-32. Ці літаки були офіційно зняті з озброєння в червні 2011 року: тоді Сполучені Штати намагалися підштовхнути афганські ВПС до переходу на програму C-27, яка закінчилася фінансовим та операційним крахом після того, як відсутність технічного обслуговування завадила їхній експлуатації. Унаслідок літаки С-27 утилізували, а багато Ан-32 залишилися в напівробочому стані. На кадрах, знятих Al Jazeera, показано щонайменше п'ять Ан-32 та Ан-26, над якими ведуться роботи. Вони й складуть основу нових афганських ВПС.

Кадри показують, що кілька UH-60 Blackhawk усе ще літають. Крім того, видно ряд із вісімнадцяти UH-60 Blackhawk, які або чекають на ремонт, або пошкоджені до невпізнання унаслідок диверсії американців. В останньому випадку вони, найімовірніше, на довгі роки забезпечать талібів запчастинами для інших UH-60.