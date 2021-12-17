Гиперзвуковая межконтинентальная ракета "Сатана-2" будет готова в 2022 году (видео)

Кремль планирует существенно увеличить количество испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году.

Представители РФ заявляют, что гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета "Сатана-2" весом 208 тонн будет готова к следующему году. Об этом сообщает The Mirror.

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Сергей Караваев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения, заявил, что сейчас ведется разработка новых гиперзвуковых стратегических комплексов, которые придут на смену планирующим блокам "Авангард", когда Соединенные Штаты найдут для них противоядие.

[ + – ] Фото: The Mirror | Ракетный комплекс "Авангард" | 3D-модель.

Каракаев говорит, что ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими блоками предоставляют дополнительные боевые возможности. Вместе с тем, по его словам, сотрудники американского ВПК тоже ведут работы над собственным гиперзвуковым оружием, а равно и над тем, что позволило бы нейтрализовать подобные российские комплексы.

"Когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом. И сегодня мы над этим работаем", — заявил Каракаев в интервью российским журналистам.

Гиперзвуковой планирующий блок "Авангарда" развивает скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. По мнению экспертов, планирующий крылатый блок "Авангарда" может преодолеть любую существующую ПРО. Сообщается, что этот комплекс может доставить вредную боеголовку весом до 10 тонн в любую точку мира.

Новая гонка гиперзвукового вооружения

Кремль ведет разработку гиперзвукового вооружения на фоне обострения напряженности на российско-украинской границе. Представители Кремля заявляют, что на следующий год запланирован запуск более десятка межконтинентальных баллистических ракет. Для сравнения, за прошлые пять лет таких запусков было только пять.

Западные лидеры предупреждают РФ о "стратегической ошибке", которой может стать полномасштабное вторжение в Украину, и что это может привести к беспрецедентными санкциями в отношении Кремля, которые поставят Россию в один ряд с Северной Кореей и Ираном.

Напомним, что возле поселка Клинцы, который расположен в 46 км от украинской границы, возможно, началось строительство, очередного военно-полевого лагеря войск РФ. Многочисленные колонны техники также направляются в сторону Беларуси.

Скопление войск и личного состава у границы за последние несколько недель значительно возросло.

Ранее Фокус сообщал, что каждый третий житель Украины, если российские войска придут в его населенный пункт, готов взять в руки оружие и вести сопротивление.