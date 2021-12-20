"Мы воюем с жителями Донбасса", — полевой командир 1-го оккупационного корпуса (видео)

Представитель боевиков признал, что они воюют против людей из Днепропетровской области. Российские же СМИ настаивают, что Донбасс противостоит националистам.

В своем недавнем интервью российскому каналу "Sputnik на русском" полевой командир боевиков Александр Ходаковский признал, что он вместе со своими боевиками воюет не столько с выходцами с Запада Украины, сколько с жителями Донбасса. В сущности, со своими же земляками. Об этом сообщает политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале.

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"2014 год был страшен фактом осознания того, что мы воюем сами с собой, — приводит журналист цитату Ходаковского. — Когда мы брали пленных — это были пленные не из Ужгородской и Черновицкой областей, а из Павлоградского района Днепропетровской области. Наши ближайшие соседи".

Павлоградский район — это Донбасс, Днепропетровская область, где находятся шахты и терриконы. Казанский отмечает, что на протяжении 8 лет российская пресса убеждала свою аудиторию в том, что жители Донбасса противостоят националистам, выходцам из Галичины. Но вот представитель боевиков проговорился и признал, что воюет по преимуществу со своими же земляками, такими же жителями Донбасса.

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