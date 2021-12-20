"Ми воюємо з жителями Донбасу", — польовий командир 1-го окупаційного корпусу (відео)

Представник бойовиків визнав, що вони воюють проти людей із Дніпропетровської області. Російські ЗМІ наполягають, що Донбас протистоїть націоналістам.

У своєму недавньому інтерв'ю російському каналу "Sputnik російською" польовий командир бойовиків Олександр Ходаковський визнав, що він разом зі своїми бойовиками воює не так із вихідцями із Заходу України, як із жителями Донбасу. По суті, зі своїми ж земляками. Про це повідомляє політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

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"2014 рік був страшний фактом усвідомлення того, що ми воюємо самі з собою, — наводить журналіст цитату Ходаковського. — Коли ми брали полонених — це були полонені не з Ужгородської та Чернівецької областей, а з Павлоградського району Дніпропетровської області. Наші найближчі сусіди".

Павлоградський район – це Донбас, Дніпропетровська область, де знаходяться шахти та терикони. Казанський зазначає, що упродовж 8 років російська преса переконувала свою аудиторію в тому, що жителі Донбасу протистоять націоналістам, вихідцям із Галичини. Але ось представник бойовиків проговорився і визнав, що воює переважно зі своїми ж земляками, такими ж жителями Донбасу.

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