Фантастика становится реальностью. Почему будущее за боевыми лазерами

В один прекрасный день военные научатся стрелять лазерами из истребителей во время боя, поражать вражеские гиперзвуковые ракеты в космосе и сжигать беспилотники противника из боевых бронированных машин.

Лазеры и другие лазерные технологии, такие как дальномеры и корректировщики, уже используются во многих областях и даже размещены на кораблях ВМС. В то же время Пентагон и военные инженеры ускоренными темпами разрабатывают новое, более мощное и мобильное лазерное оружие. Многие разработки включают в себя так называемое "масштабирование" – изменение размеров, веса и мощности лазеров, чтобы их можно было применять на истребителях и наземном транспорте. Лазеры можно использовать даже для уничтожения в космосе вражеских межконтинентальных баллистических или маневренных крылатых ракет.

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Фокус перевел новый текст Криса Осборна, посвященный лазерному оружию.

Боевые лазеры — военная технология будущего. На земле, на воде и в космосе

Для создания высокоэнергетического лазера (HEL) армия обратилась к услугам нескольких подрядчиков оборонной промышленности. Например, компания General Atomics-Electromagnetic Systems (GA-EMS) разрабатывает лазер HEL мощностью от 100 до 300 киловатт с интегрированным тепловым управлением, направляемым лучом и программным обеспечением для точного отслеживания цели. Прототип HEL-лазера GA-EMS представляет собой уменьшенную версию конструкции с распределенным усилением седьмого поколения, которую компания уже продемонстрировала. В лазерной системе используются две лазерные головки седьмого поколения в компактном и легком корпусе. Новейшие усовершенствования конструкции позволили однолучевым лазерам с распределенным усилением достичь качества луча, сравнимого с волоконными лазерами, благодаря простой конструкции, не требующей объединения лучей.

[ + – ] Высокомощный лазер HEL Фото: U.S. Army

Например, GA-EMS HEL можно установить на тяжелый тактический грузовик для защиты оперативной базы, движущихся колонн или механизированных соединений и установок от крылатых ракет или транспортировки боеприпасов и припасов. 50-киловаттными лазерами уже стреляют с тактических грузовиков и даже с бронированных машин, таких как Stryker. Но большая часть работ по масштабированию для GA-EMS направлена на освоение лазерной энергии, необходимой для достижения 300-киловаттной мощности, что позволит защищать от крылатых ракет и перехватывать, поджигать и уничтожать крупные маневрирующие цели. Одна из разработок – установка большого мощного лазера на многофункциональный тяжелый высокомобильный тактический грузовик HEMTT. Успех этого начинания обеспечит мобильность наземным тактическим средствам обороны. Они смогут перевозить, хранить и использовать экспортируемую мощность, достаточную для работы более чем 300-киловаттного лазера.

[ + – ] Высокомощный лазер MEHEL Фото: Lockheed Martin

Современные войны требуют мощнейших лазеров для перехвата ракет, летящих с большой скоростью.

Об авторе

Крис Осборн – редактор отдела обороны National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.