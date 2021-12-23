Фантастика стає реальністю. Чому майбутнє за бойовими лазерами

Одного дня військові навчаться стріляти лазерами з винищувачів під час бою, вражати ворожі гіперзвукові ракети в космосі і спалювати безпілотники супротивника з бойових броньованих машин.

Лазери та інші лазерні технології, такі як далекоміри та коригувальники, уже використовуються в багатьох галузях і навіть розміщені на кораблях ВМС. У той же час Пентагон та військові інженери прискореними темпами розробляють нову, потужнішу та мобільну лазерну зброю. Багато розробок включають так зване "масштабування" — зміну розмірів, ваги і потужності лазерів, щоб їх можна було застосовувати на винищувачах і наземному транспорті. Лазери можна використовувати навіть для знищення в космосі ворожих міжконтинентальних балістичних або маневрених крилатих ракет.

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Фокус переклав новий текст Кріса Осборна, присвячений лазерній зброї.

Бойові лазери – військова технологія майбутнього. На землі, на воді та в космосі

Для створення високоенергетичного лазера (HEL) армія звернулася до послуг кількох підрядників оборонної промисловості. Наприклад, компанія General Atomics-Electromagnetic Systems (GA-EMS) розробляє лазер HEL потужністю від 100 до 300 кіловат з інтегрованим тепловим управлінням, променем і програмним забезпеченням для точного відстеження цілі. Прототип HEL-лазера GA-EMS є зменшеною версією конструкції з розподіленим посиленням сьомого покоління, яке компанія вже продемонструвала. У лазерній системі використовуються дві лазерні головки сьомого покоління в компактному та легкому корпусі. Нові удосконалення конструкції дозволили однопроменевим лазерам з розподіленим посиленням досягти якості променя, порівнянного з волоконними лазерами, завдяки простій конструкції, що не потребує поєднання променів.

[ + – ] Високопотужний лазер HEL Фото: U.S. Army

Наприклад, GA-EMS HEL можна встановити на важку тактичну вантажівку для захисту оперативної бази, колон, що рухаються, або механізованих з'єднань і установок від крилатих ракет або транспортування боєприпасів та припасів. 50-кіловатними лазерами вже стріляють з тактичних вантажівок і навіть з броньованих машин, таких як Stryker. Але більша частина робіт з масштабування для GA-EMS спрямована на освоєння лазерної енергії, необхідної для досягнення 300-кіловатної потужності, що дозволить захищати від крилатих ракет і перехоплювати, підпалювати та знищувати великі маневрені цілі. Одна з розробок – установка великого потужного лазера на багатофункціональну важку високомобільну тактичну вантажівку HEMTT. Успіх цього починання забезпечить мобільність наземних тактичних засобів оборони. Вони зможуть перевозити, зберігати і використовувати потужність, що експортується, достатню для роботи понад 300-кіловатного лазера.

[ + – ] Високопотужний лазер MEHEL Фото: space-ship

Сучасні війни вимагають найпотужніших лазерів для перехоплення ракет, що летять із великою швидкістю.

Про автора

Кріс Осборн – редактор відділу оборони National Interest. Раніше Осборн працював у Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника державного секретаря Збройних Сил із закупівель, логістики та технологій. Крім того, Осборн працював ведучим та військовим експертом на національних телеканалах. Виступав на Fox News, MSNBC, The Military Channel та The History Channel як запрошений військовий експерт. Магістр порівняльного літературознавства Університету Колумбії.