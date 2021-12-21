Украинские пограничники возводят противотанковые рвы в Сумской области (видео)
С помощью спецтехники прокапывают ров и строят вал, чтобы создать препятствие для военной техники.
Несмотря на сложные погодные условия, госграницу Украины на важных направлениях продолжают укреплять. Так, на участке Сумского пограничного отряда украино-российской границы возводятся противотанковые рвы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.
"Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – отмечается в публикации погранслужбы.
К работам привлечена комплексная механизированная инженерная группа. С помощью спецтехники прокапывают ров и насыпают вал, чтобы создать дополнительное препятствие.
Как правило, сезон инженерного укрепления границы продолжается до наступления зимы. Но в текущем году госграницу на важных направлениях активно укрепляют даже в условиях снега и мороза.
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