Украинские пограничники возводят противотанковые рвы в Сумской области (видео)

С помощью спецтехники прокапывают ров и строят вал, чтобы создать препятствие для военной техники.

Несмотря на сложные погодные условия, госграницу Украины на важных направлениях продолжают укреплять. Так, на участке Сумского пограничного отряда украино-российской границы возводятся противотанковые рвы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.

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"Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – отмечается в публикации погранслужбы.

К работам привлечена комплексная механизированная инженерная группа. С помощью спецтехники прокапывают ров и насыпают вал, чтобы создать дополнительное препятствие.

Как правило, сезон инженерного укрепления границы продолжается до наступления зимы. Но в текущем году госграницу на важных направлениях активно укрепляют даже в условиях снега и мороза.

Ранее Фокус сообщал, что Киев готовится к возможному наступлению российских войск. Анонсирована проверка сирен. Точные даты и время включения сирен, которые будут оповещать столичных жителей о наступлении РФ, назовут позже.

В Киеве на следующую неделю запланированы учения с применением сирен. Так местных жителей планируют оповещать в случае наступления вражеских войск.