Українські прикордонники зводять протитанкові рови на Сумщині (відео)

За допомогою спецтехніки прокопують рів та будують вал, щоб створити перешкоду для військової техніки.

Попри складні погодні умови, держкордон України на важливих напрямках продовжують зміцнювати. Так, на ділянці Сумського прикордонного загону українсько-російського кордону зводяться протитанкові рови. Про це повідомляє Державна прикордонна служба на офіційному сайті.

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"Особлива увага приділяється кордону з країною-агресором", – наголошується в публікації прикордонної служби.

До робіт залучено комплексну механізовану інженерну групу. За допомогою спецтехніки прокопують рів та насипають вал, щоб створити додаткову перешкоду.

Як правило, сезон інженерного зміцнення кордону продовжується до настання зими. Але цього року держкордон на важливих напрямках активно зміцнюють навіть в умовах снігу та морозу.

Раніше Фокус повідомляв, що Київ готується до можливого наступу російських військ. Анонсовано перевірку сирен. Точні дати та час ввімкнення сирен, які сповіщатимуть столичних жителів про наступ РФ, назвуть пізніше.

У Києві на наступний тиждень заплановано навчання із застосуванням сирен. Так місцевих жителів планують сповіщати в разі наступу ворожих військ.