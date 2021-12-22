Армия США в 2022 году испытает машину-робота, оснащенную пулеметами и гранатометом (фото)

Одна из версий этого боевого аппарата имеет массу менее 4 тонн и способна развивать скорость до 65 км/ч.

Американская армия в 2022 году проведет испытания беспилотной боевой роботизированной машины (RCV), которая может быть оснащена пулеметом и гранатометом. Об этом сообщает портал Defense News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным авторов публикации, в 2021 году 3-я пехотная дивизия Вооруженных сил США получила легкий и средний модели RCV и провела двухнедельные боевые испытания этой техники. Военные управляли роботом при помощи пульта дистанционного управления и дрона, который транслировал позиции условного противника. В ходе испытаний солдаты поразили технику врага с двумя или меньшим количеством корректировок, используя пулеметы M249 и М2 50 калибра, а также гранатометы Mk19.

Известно, что легкая версия аппарата — RCV Light — представляет собой дизель-электрический гибрид массой около 3 855 кг и максимальной нагрузкой не более 3 175 кг. Машина может развить скорость до 65 км/ч.

[ + – ] RCV Light

Средняя версия беспилотного аппарата RCV-M также является гибридом, однако его вес составляет 11 340 кг. Он оснащен 30-мм пушкой с дистанционным управлением и развивает максимальную скорость более 40 км/ч.

Основные испытания реальных прототипов боевой машины пройдет в следующем году.

Тем временем в украинских Сухопутных войсках создают "бригаду будущего", которая получит современные беспилотные авиакомплексы, дроны-камикадзе, а также роботов.

Ранее Фокус подробно разбирался, какие технологии используются в новейшей технике американской армии и к чему может привести гонка вооружений в будущем.