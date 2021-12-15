С роботами и дронами-камикадзе. В Сухопутных войсках создают "бригаду будущего" (фото)

Благодаря натовской структуре управления, боевой потенциал бригады увеличится в 2,3 раза при практически неизменном количестве личного состава.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью для Defense Express рассказал о создании в войсках новой "бригады будущего" с самым современным вооружением и военной техникой.

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По словам Сырского, на данный момент создание бригады переходит на практическую составляющую. Проработаны все организационные моменты и разработан штат бригады. Определен ее численный состав, и какое вооружение она должна получить.

Сообщается, что организационно-штатная структура максимальна приближена к натовским стандартам. Благодаря этому численность механизированных и танковых подразделений увеличится почти вдвое, а боевой потенциал в 2,3 раза. При этом численность личного состава практически не поменяется.

[ + – ] Беспилотный ударный комплекс Фото: Министерство обороны Украины

В вопросе вооружения Сырский заявил, что рассматриваются варианты закупки как украинских образцов, так и иностранных.

"В этом вопросе мы действуем из тех соображений, что обновленное украинское войско, чтобы уверенно противостоять всем современным вызовам и эффективно выполнять возложенные на них задачи, должно быть оснащено тем, что обеспечивает преимущество над противником", — рассказал командующий Сухопутных войск.

Известно, что среди образцов вооружения будут беспилотные авиакомплексы, дроны-камикадзе, а также роботы.

[ + – ] Платформа "Миротворец" Фото: Defense Express

Напомним, в Военно-морских силах создадут новый род войск, вооруженным "Нептунами". Первый дивизион поступит на боевое дежурство до начала второго квартала 2022 года.

Ранее сообщалось, что Меркель лично блокировала поставки Украине вооружения через систему закупок НАТО.