З роботами та дронами-камікадзе. У Сухопутних військах створюють "бригаду майбутнього" (фото)

Завдяки натовській структурі управління, бойовий потенціал бригади збільшиться у 2,3 рази за практично незмінної кількості особового складу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю для Defense Express розповів про створення у військах нової "бригади майбутнього" з найсучаснішим озброєнням та військовою технікою.

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За словами Сирського, наразі створення бригади переходить на практичний складник. Опрацьовано всі організаційні моменти та розроблено штат бригади. Визначено її чисельний склад і яке озброєння вона має отримати.

Повідомляється, що організаційно-штатна структура максимально наближена до натовських стандартів. Завдяки цьому чисельність механізованих та танкових підрозділів збільшиться майже вдвічі, а бойовий потенціал у 2,3 рази. У цьому чисельність особового складу мало зміниться.

[ + – ] Безпілотний ударний комплекс Фото: Министерство обороны Украины

У питанні озброєння Сирський заявив, що розглядаються варіанти закупівлі як українських зразків, так і іноземних.

"У цьому питанні ми діємо з тих міркувань, що оновлене українське військо, щоб впевнено протистояти всім сучасним викликам та ефективно виконувати покладені на них завдання, має бути оснащене тим, що забезпечує перевагу над супротивником", — розповів командувач Сухопутних військ.

Відомо, що серед зразків озброєння будуть безпілотні авіакомплекси, дрони-камікадзе, а також роботи.

[ + – ] Платформа "Миротворець" Фото: Defense Express

Нагадаємо, у Військово-морських силах створять новий рід військ, озброєний "Нептунами". Перший дивізіон надійде на бойове чергування до початку другого кварталу 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння через систему закупівель НАТО.