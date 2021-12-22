Армія США в 2022 році випробує машину-робота, оснащену кулеметами та гранатометом (фото)

Одна з версій цього бойового апарату має масу менше 4 тонн та здатна розвивати швидкість до 65 км/год.

Американська армія у 2022 році проведе випробування безпілотної бойової роботизованої машини (RCV), яка може бути оснащена кулеметом та гранатометом. Про це повідомляє портал Defense News.

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За даними авторів публікації, у 2021 році 3-я піхотна дивізія Збройних сил США отримала легкий та середній моделі RCV та провела двотижневі бойові випробування цієї техніки. Військові керували роботом за допомогою пульта дистанційного керування та дрона, який транслював позиції умовного супротивника. Під час випробувань солдати вразили техніку ворога з двома або меншою кількістю коригувань, використовуючи кулемети M249 та М2 50 калібру, а також гранатомети Mk19.

Відомо, що легкою версією апарату — RCV Light — є дизель-електричний гібрид масою близько 3855 кг і максимальним навантаженням не більше 3175 кг. Машина може розвинути швидкість до 65 км/год.

[ + – ] RCV Light

Середня версія безпілотного апарату RCV-M також є гібридом, проте її вага становить 11340 кг. Апарт оснащений 30-мм гарматою з дистанційним керуванням та розвиває максимальну швидкість понад 40 км/год.

Основні випробування реальних прототипів бойової машини пройдуть наступного року.

Тим часом в українських Сухопутних військах створюють "бригаду майбутнього", яка отримає сучасні безпілотні авіакомплекси, дрони-камікадзе, а також роботи.

Раніше Фокус докладно розбирався, які технології використовуються у новітній техніці американської армії і чого може призвести гонка озброєнь у майбутньому.