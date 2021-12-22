Не меньше 26 тыс. Суд в РФ помог подсчитать российских оккупантов на Донбассе

Если разделить 92 тонны продуктов, которые РФ ежедневно поставляет на Донбасс, на вес одного пайка (3,5 кг), получится 26 тысяч российских военных.

Центр журналистских расследований, исходя из данных о поставках продовольствия для российских военных из оккупационных воинских частей в Донецкой и Луганской областях Украины, подсчитал примерное количество военнослужащих армии РФ, которые сейчас дислоцированы на Донбассе. Об этом Центр журналистских расследований сообщил на своем YouTube-канале.

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В 2019 году РФ поставляла в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тысячи тонн продовольствия для российских военнослужащих. Поставки были сопряжены со взятками, о чем выяснилось после решения Кировского районного суда Ростова-на-Дону, который на пять лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве осудил Вячеслава Забалуева.

В тексте приговора судья Леонард Шолохов отметил, что Забалуев, работавший заместителем начальника регионального управления по военному питанию в компании ООО "Технология", поставил под угрозу поставки продовольствия российским военным. "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием", — отмечается в тексте решения ростовского суда.

В дальнейшем текст решения исчез с сайта суда, вместе с бумажными материалами дела. По некоторым сообщениям, исчез и сам судья, вынесший приговор.

Центр журналистских расследований обратил внимание на то, что ростовский суд четыре раза упомянул о поставках продовольствия из РФ для российских войск.

Примерное количество российских военных на Донбассе

Из текста приговора стало известно, что для оккупационных воинских частей в Донецкую и Луганскую области Украины каждые две недели отправляется 70 грузовиков общим весом 1 300 тонн. В ассортимент продовольствия входят: мука, консервы и свежие овощи.

Такого запаса хватит, чтобы накормить несколько десятков тысяч военных, согласно нормам питания ВС РФ.

Суммарная стоимость одной поставки составляет 130 млн рублей. 1 300 тонн на две недели — это примерно 92 тонны в день. Согласно утвержденным нормам питания ВС РФ, вес ежедневного пайка — 3 кг 460 г из расчета на одного военнослужащего. Паек включает мясо, рыбу, крупы, хлеб, овощи, сахар, масло и т.д.

Если разделить 92 тонны на общий вес пайка 3,5 кг, получится 26 тысяч российских оккупантов.

Стоит учитывать, что ООО "Технология" возит для российских военных на Донбасс только муку, консервы (видимо, мясные и рыбные), и свежие овощи. То есть это только часть пайка. Остальное, судя по всему, дополняют местными продуктами или поставляют другие фирмы.

Вместе с тем, эти цифры вполне сопоставимы с заявленными данными оккупационных администраций на Донбассе о численности т.н. "вооруженных сил ДНР и ЛНР" — около 35 тыс. военных.

Ранее Фокус сообщал, что глава СНБО Алексей Данилов во время брифинга в рамках конференции послов Украины, отметил, что в 200 км от границы с Украиной дислоцированы 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км их — свыше 143 тыс.