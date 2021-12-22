Не менше 26 тис. Суд у РФ допоміг підрахувати російських окупантів на Донбасі

Якщо розділити 92 тонни продуктів, які РФ щодня постачає на Донбас, на вагу одного пайка (3,5 кг), вийде 26 тисяч російських військових.

Центр журналістських розслідувань, виходячи з даних про постачання продовольства для російських військових з окупаційних військових частин у Донецькій та Луганській областях України, підрахував зразкову кількість військовослужбовців армії РФ, які зараз дислоковані на Донбасі. Про це Центр журналістських розслідувань повідомив на своєму YouTube каналі.

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2019 року РФ постачала в окуповані території Донецької та Луганської областей тисячі тонн продовольства для російських військовослужбовців. Постачання були пов'язані з хабарами, про що з'ясувалося після рішення Кіровського районного суду Ростова-на-Дону, який засудив на п'ять років позбавлення волі за посередництво у хабарництві В'ячеслава Забалуєва.

У тексті вироку суддя Леонард Шолохов зазначив, що Забалуєв, який працював заступником начальника регіонального управління з військового харчування у компанії ТОВ "Технологія", поставив під загрозу постачання продовольства російським військовим. "Це продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних Сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР. Він мав організувати замовлення, оплату та завантаження машин необхідним продовольством", — наголошується в тексті рішення ростовського суду.

Надалі текст рішення зник із сайту суду, разом із паперовими матеріалами справи. За деякими повідомленнями, зник і сам суддя, який ухвалив вирок.

Центр журналістських розслідувань звернув увагу на те, що Ростовський суд чотири рази згадав про постачання продовольства з РФ для російських військ.

Приблизна кількість російських військових на Донбасі

З тексту вироку стало відомо, що для окупаційних військових частин до Донецької та Луганської області України кожні два тижні вирушає 70 вантажівок загальною вагою 1300 тонн. До асортименту продовольства входять: борошно, консерви та свіжі овочі.

Такого запасу вистачить, щоб нагодувати кілька десятків тисяч військових відповідно до норм харчування ЗС РФ.

Сумарна вартість однієї поставки становить 130 млн. рублів. 1 300 тонн на два тижні – це приблизно 92 тонни на день. Відповідно до затверджених норм харчування ЗС РФ, вага щоденного пайка — 3 кг 460 г із розрахунку на одного військовослужбовця. Пайок включає м'ясо, рибу, крупи, хліб, овочі, цукор, олію тощо.

Якщо поділити 92 тонни на загальну вагу пайка 3,5 кг, вийде 26 тисяч російських окупантів.

Варто враховувати, що ТОВ "Технологія" возить для російських військових на Донбас тільки борошно, консерви (мабуть, м'ясні та рибні) та свіжі овочі. Тобто це лише частина пайка. Решту, зважаючи на все, доповнюють місцевими продуктами або постачають інші фірми.

Разом з тим ці цифри цілком порівняні із заявленими даними окупаційних адміністрацій на Донбасі про чисельність т.зв. "збройних сил ДНР та ЛНР" — близько 35 тис. військових.

Раніше Фокус повідомляв, що глава РНБО Олексій Данілов під час брифінгу у межах конференції послів України, зазначив, що за 200 км від кордону з Україною дислоковано 122 тис. російських військових, а на відстані 400 км їх — понад 143 тис.