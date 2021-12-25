"Найти и убить": в США призвали запретить ИИ самостоятельно ликвидировать людей (видео)

Ученые выделили 4 причины, по которым нужно запретить искусственному интеллекту ликвидировать людей. Одна из них – повсеместное распространение технологий.

Институт Future of Life Institute призвал запретить использование искусственного интеллекта в разработке беспилотников. Было опубликовано видео с угрозами, которые несет в себе ИИ в военных разработках.

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Видео с названием "Slaughterbots — if human: kill()" показывает, что может быть, если в роботе или ИИ будет четкая инструкция "обнаружить-идентифицировать-убить". Ролик выполнен в виде выпуска новостей с различными сценариями убийства роботами людей:

при ограблении банков

при охоте на военных

при нападении на полицейские участки

В ролике также показали роботов-собак с автоматами на спинах.

"В то время как в случае беспилотником решение об ударе принимается удаленно оператором-человеком, в случае автономного оружия решение о том, кто выживет, а кто будет убит принимается исключительно алгоритмами", — подчеркивается в видеоролике.

Поэтому FLI и Международный красный крест предлагает запретить давать право искусственному интеллекту решать, кого можно убить. Всего институт и Красный крест выделили 4 причин для запрета подобных боевых систем:

может быть непреднамеренная эскалация ситуаций из-за широкого распространения ИИ массовое распространение подобных технологий по всему миру из-за их дешевизны непредсказуемость машинного обучения в реальных условиях и при боях избирательный поиск цели оптическими сенсорами, которые могут визуально определять цель.

Напомним, ученые придумали искусственный мозг для ИИ, позволяющая запускать и обучать нейросети на компактных устройствах.

31 мая был зафиксирован первый случай, когда боевой робот убил человека без вмешательства оператора.