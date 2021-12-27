Российские военные третий раз испытали тяжелую ракету "Ангара-А5" (фото)

Ракету-носитель "Ангара-А5" с первого раза запустить не получилось — не сработала автоматика. Военные сделали выводы и все же испытали ее.

В России на космодроме Плесецк третий раз успешно испытали тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5" с макетом полезной нагрузки. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Минобороны России.

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Ракету запустили в 22:00 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома. Через три минуты после старта ее сопровождали наземные средства слежения.

[ + – ] На ракете находился разгонный блок "Персей"

"Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", — сообщило ведомство.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, добавили в министерстве.

Первая, вторая и третья ступени, а также головной обтекатель ракеты-носителя "Ангара-А5" отделились в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса в районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря, уточнили военные чиновники.

По сведениям ТАСС, на ракете разместили разгонный блок "Персей" – модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты "Протон-М", который используется для полетов на Луну.

Первый пуск "Ангары-А5" сорвался

Тяжелую ракету-носитель "Ангару-А5" должны были запустить 24 декабря, но произошел сбой. Проблема была в работе автоматики стартового комплекса. Неполадки случились за полторы минуты до старта.

"Ангара" — это семейство ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, первые два пуска "Ангары" прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года.

[ + – ] Ангара "А5" заменит советские ракеты

Фокус уже писал, что в РФ начали производить собственные ракеты-носители после обострения конфликта с Украиной. В частности, "Ангара А5, А7 и А1.1" должна заменят советские ракеты с ядовитыми компонентами.