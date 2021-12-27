Російські військові втретє випробували важку ракету "Ангара-А5" (фото)

Ракету-носій "Ангара-А5" з першого разу запустити не вдалося — не спрацювала автоматика. Військові зробили висновки і все ж таки випробували її.

У Росії на космодромі Плесецьк втретє успішно випробували важку ракету-носій "Ангара-А5" із макетом корисного навантаження. Про це "Інтерфаксу" розповіли у Міноборони Росії.

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Ракету запустили о 22:00 за московським часом із пускової установки майданчика №35 Державного випробувального космодрому. Через три хвилини після старту її супроводжували наземні засоби стеження.

[ + – ] На ракеті був розгінний блок "Персей"

"Через 12 хвилин після старту орбітальний блок у складі розгінного блоку "Персей" та невідокремлюваного габаритно-масового макета корисного навантаження відокремився від третього ступеня РН "Ангара-А5", — повідомило відомство.

Усі передстартові операції та старт ракети пройшли у штатному режимі, додали в міністерстві.

Перший, другий і третій ступені, а також головний обтічник ракети-носія "Ангара-А5" відокремилися в зоні радіовидимості засобів наземного автоматизованого комплексу в районах Республіки Комі, Томської області та акваторії Філіппінського моря, уточнили військові чиновники.

За даними ТАРС, на ракеті розмістили розгінний блок "Персей" — модернізована версія блоку, що створювався для ракети "Протон-М", що використовується для польотів на Місяць.

Перший пуск "Ангари-А5" зірвався

Тяжку ракету-носій "Ангару-А5" мали запустити 24 грудня, але стався збій. Проблема була у роботі автоматики стартового комплексу. Несправності трапилися за півтори хвилини до старту.

"Ангара" — це сімейство ракет-носіїв від легкого до важкого класів, перші два пуски "Ангары" пройшли 23 грудня 2014 року та 14 грудня 2020 року .

[ + – ] Ангара "А5" замінить радянські ракети

Фокус уже писав, щовРФ почали виробляти власні ракети-носія після загострення конфлікту з Україною. Зокрема, "Ангара А5, А7 та А1.1" має замінити радянські ракети з отруйними компонентами.