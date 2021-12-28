В Венесуэле разработали шестиствольный истребитель танков в духе "Безумного Макса" (видео)

Наведение на цель происходит за счет прицела с винтовки Драгунова, а для шасси используется французский легкий танк АМХ-13.

В Венесуэле разработали истребитель танков Maisanta YZR, состоящий из американских, французских и российских деталей. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Новинка является духовным приемником М50 Ontos, который производился во времена Холодной войны. Ontos стоял на вооружении Корпуса морской пехоты США в 1955 году. Ее также использовали во Вьетнамской войне. В 1970 году машина выведена из эксплуатации.

[ + – ] Корпус морской пехоты США M50 Ontos во время операции "Франклин" в провинции Куангнгай Южного Вьетнама в июне 1966 года.

Maisanta YZR с греческого означает "Вещь". Первые изображение автомобиля начали появляться летом. На вооружение у "Вещи" используются безоткатные орудия калибром 106-мм. Как в Ontos, так и в Maisanta YZR, безоткатные орудия необходимо перезаряжать вручную, а это означает, что экипаж должен слезть с машины, чтобы подготовиться к следующему залпу. Это делают их уязвимыми к огню противника. Максимальная эффективная дальность стрельбы безоткатного орудия M40A1 составляет около 1100 метров.

Для наведения на цель машина использует оптические прицелы ПСО-1 4х24, которые взяты с советской снайперской винтовки СВД. Прицелы подключены к камерам наблюдения, передавая изображение оператору.

В качестве шасси "Вещь" использует базу французского легкого танка АМХ-13. Также машина имеет на вооружении пулемет и 81-мм миномет на носу корпуса. Вероятно, его будут использовать для создания дымовой завесы.

[ + – ] Шасси от легкого французского танка АМХ-13

Как пишут в издании, создание подобных "Франкенштейнов" отражает более серьезную проблему. Венесуэла изолирована от мира санкциями, веденные со времен Уго Чавеса. Эти меры вместе с продолжающимся экономическим кризисом сделали большую часть современной военной техники недоступной для Вооруженных сил. Вместо этого армия была вынуждена ремонтировать и обновлять имеющееся у нее старое оборудование, даже если результаты не жизнеспособные для современной войны.

Напомним, в Венесуэле провели третью деноминацию нацвалюты за 13 последних лет. До этого 2 литра газировки стоило 8 млн боливаров.