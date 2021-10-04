Минус шесть нулей: в Венесуэле провели третью деноминацию нацвалюты за 13 последних лет

Ранее двухлитровая бутылка газировки в Венесуэле стоила около 8 млн боливаров.

На фоне гиперинфляции и тяжелейшего экономического кризиса власти Венесуэлы провели деноминацию национальной валюты боливар. Теперь она номинально подорожала в миллион раз, то есть фактически с ценников убрали шесть нулей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров, выпущена также монета в 1 боливар.

[ + – ] Новые боливары

[ + – ] Старые боливары

Это уже третья деноминация в Венесуэле за последние 13 лет. В 2008 году при президенте Уго Чавесе убрали три нуля. В 2018 году при Николасе Мадуро зачеркнули пять нулей. При Мадуро прошла и нынешняя деноминация.

Экономист Хосе Мануэль Фуэнте отмечает, что последняя деноминация очень похожа на две предыдущие, но макроэкономический контекст сейчас намного хуже. Вероятно, 2021 год станет восьмым годом экономического спада. За восемь лет ВВП Венесуэлы уменьшился на 75%. В таких условиях положительный эффект от деноминации может быстро исчезнуть.

До деноминации купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по стоила $0,25. Теперь самая крупная банкнота в 100 боливаров будет стоить около $25.

Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, но банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день.

Деноминация позволит упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, так как не нужно будет указывать огромное количество нулей.

В марте Фокус писал, что Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом для этого стало распространение дезинформации касательно COVID-19. В частности, Мадуро опубликовал видео, в котором рассказал о препарате Carvativir, растворе на основе тимьяна, который якобы может "чудотворным" образом нейтрализовать коронавирус в организме человека без каких-либо побочных эффектов.