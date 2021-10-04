Мінус шість нулів: у Венесуелі провели третю деномінацію нацвалюти за 13 останніх років

Раніше дволітрова пляшка газованої води у Венесуелі коштувала приблизно 8 млн боліварів.

На тлі гіперінфляції і важкої економічної кризи влада Венесуели провела деномінацію національної валюти болівар. Тепер вона номінально подорожчала в мільйон разів, тобто фактично з цінників прибрали шість нулів.

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Номінал нових банкнот складає 5, 10, 20, 50 і 100 боліварів, випущена також монета 1 болівар.

[ + – ] Нові болівари

[ + – ] Старі болівари

Це вже третя деномінація у Венесуелі за останні 13 років. У 2008 році при президенті Уго Чавесі прибрали три нулі. У 2018 році за Ніколаса Мадуро закреслили п'ять нулів. При Мадуро настала й нинішня деномінація.

Економіст Хосе Мануель Фуенте зазначає, що остання деномінація дуже схожа на дві попередні, але макроекономічний контекст зараз набагато гірший. Ймовірно, 2021 рік стане восьмим роком економічного спаду. За вісім років ВВП Венесуели зменшився на 75%. У таких умовах позитивний ефект від деномінації може швидко зникнути.

До деномінації купюрою з найвищим номіналом була банкнота 1 млн боліварів, яка коштувала $0,25. Тепер найбільша банкнота 100 боліварів коштуватиме приблизно $25.

Раніше дволітрова пляшка газованої води могла коштувати понад 8 млн боліварів, але банки дозволяли громадянам знімати не більше 20 млн боліварів на день.

Деномінація дозволить спростити касові операції та бухгалтерські розрахунки, оскільки не потрібно буде вказувати величезну кількість нулів.

У березні Фокус писав, що Facebook заморозив сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Приводом для цього стало поширення дезінформації щодо COVID-19. Зокрема, Мадуро опублікував відео, в якому розповів про препарат Carvativir, розчин на основі чебрецю, який нібито може "чудотворним" образом нейтралізувати коронавірус в організмі людини без будь-яких побічних ефектів.