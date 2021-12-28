У Венесуелі розробили шестиствольний винищувач танків на кшталт "Божевільного Макса" (відео)

Наведення на ціль відбувається за рахунок прицілу з гвинтівки Драгунова, а для шасі використовується французький легкий танк АМХ-13.

У Венесуелі розробили винищувач танків Maisanta YZR, що складається з американських, французьких і російських деталей. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Новинка є духовним приймачем М50 Ontos, який вироблявся за часів Холодної війни. Ontos стояв на озброєнні Корпусу морської піхоти США в 1955 році. Її також використали у В'єтнамській війні. У 1970 році машина виведена з експлуатації.

[ + – ] Корпус морської піхоти США M50 Ontos під час операції "Франклін" у провінції Куангнгай Південного В'єтнаму в червні 1966 року.

Maisanta YZR з грецької означає "Річ". Перші зображення автомобіля почали з'являтися влітку. На озброєння у "Речі" застосовуються безвідкатні гармати калібром 106-мм. Як в Ontos, так і в Maisanta YZR, безвідкатні гармати необхідно перезаряджати вручну, а це означає, що екіпаж повинен злізти з машини, щоб підготуватися до наступного залпу. Це робить їх уразливими до вогню супротивника. Максимальна ефективна дальність стрільби безвідкатної зброї M40A1 становить приблизно 1 100 метрів.

Для наведення на ціль машина використовує оптичні приціли ПСО-1 4х24, взяті з радянської снайперської гвинтівки СВД. Приціли підключені до камер спостереження, надаючи зображення оператору.

Як шасі "Річ" використовує базу французького легкого танка АМХ-13. Також машина має на озброєнні кулемет і 81-мм міномет на носі корпуса. Ймовірно, його використовуватимуть для створення димової завіси.

[ + – ] Шасі від легкого французького танка АМХ-13

Як пишуть у виданні, створення таких "Франкенштейнів" відображає більш серйозну проблему. Венесуела ізольована від світу санкціями, веденими з часів Уго Чавеса. Ці заходи разом з економічною кризою зробили більшу частину сучасної військової техніки недоступною для Збройних сил. Натомість армія була змушена ремонтувати й оновлювати наявне в неї старе обладнання, навіть якщо результати не життєздатні для сучасної війни.

Нагадаємо, у Венесуелі провели третю деномінацію нацвалюти за 13 останніх років. До цього 2 літри газування коштували 8 млн боліварів.