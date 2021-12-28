Над Украиной заметили два самолета-разведчика США

Подобная миссия, утверждают журналисты, является одной из первых, которую ВВС США открыто осуществили в Украине.

Два американских самолета с уникальными возможностями сбора информации осуществили полеты к восточной части Украины. А именно они подлетели на расстояние 60 км от линии разграничения с боевиками, сообщает Forbes.

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Речь идет о самолетах E-8C и RC-135V. Первый оснащен мощным радаром, который фиксирует передвижение объектов. С помощью этого разведчика можно зафиксировать передвижение до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 километров.

Второй боинг RC-135V ведет радиоэлектронную разведку: речь идет о перехвате переговоров экипажей.

Самолеты американской разведки можно отследить на специальных веб-ресурсах только тогда, когда они летают со включенными транспондерами.

Издание отмечает, что цель полетов разведывательных боингов была большей, чем отслеживание российских военных сил.

"Это было заявление администрации Байдена режиму Путина", – пишет Forbes.

Напомним, что ранее самолеты НАТО (США и Британии) пролетели в небе возле Крыма и оккупированного Донбасса для разведки.