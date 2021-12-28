Над Україною помітили два літаки-розвідники США

Така місія, стверджують журналісти, є однією з перших, яку ВПС США відкрито здійснили в Україні.

Два американські літаки з унікальними можливостями збору інформації здійснили польоти до східної частини України. Саме вони підлетіли на відстань 60 км від лінії розмежування з бойовиками, повідомляє Forbes.

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Йдеться про літаки E-8C та RC-135V. Перший оснащений потужним радаром, що фіксує пересування об'єктів. За допомогою цього розвідника можна зафіксувати пересування до 600 одиниць бойової техніки у радіусі понад 250 кілометрів.

Другий боїнг RC-135V веде радіоелектронну розвідку: йдеться про перехоплення переговорів екіпажів.

Літаки американської розвідки можна відстежити на спеціальних вебресурсах лише тоді, коли вони літають з ввімкненими транспондерами.

Видання зазначає, що ціль польотів розвідувальних боїнгів була більшою, ніж відстеження російських військових сил.

"Це була заява адміністрації Байдена режиму Путіна", — пише Forbes.

Нагадаємо, що раніше літаки НАТО (США та Британії) пролетіли в небі біля Криму й окупованого Донбасу для розвідки.