Над Україною помітили два літаки-розвідники США
Така місія, стверджують журналісти, є однією з перших, яку ВПС США відкрито здійснили в Україні.
Два американські літаки з унікальними можливостями збору інформації здійснили польоти до східної частини України. Саме вони підлетіли на відстань 60 км від лінії розмежування з бойовиками, повідомляє Forbes.
Йдеться про літаки E-8C та RC-135V. Перший оснащений потужним радаром, що фіксує пересування об'єктів. За допомогою цього розвідника можна зафіксувати пересування до 600 одиниць бойової техніки у радіусі понад 250 кілометрів.
Другий боїнг RC-135V веде радіоелектронну розвідку: йдеться про перехоплення переговорів екіпажів.
Літаки американської розвідки можна відстежити на спеціальних вебресурсах лише тоді, коли вони літають з ввімкненими транспондерами.
Видання зазначає, що ціль польотів розвідувальних боїнгів була більшою, ніж відстеження російських військових сил.
"Це була заява адміністрації Байдена режиму Путіна", — пише Forbes.
Нагадаємо, що раніше літаки НАТО (США та Британії) пролетіли в небі біля Криму й окупованого Донбасу для розвідки.