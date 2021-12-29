"Зоря-Машпроект" начала разработку водородного двигателя на 25 МВт

Все работы ведутся на средства госпредприятия. В дальнейшем подобная разработка позволит перейти на экологические источники энергии вместо угля, газа и нефтепродуктов.

Госпредпритятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроительстве "Заря" — "Машпроект" начало разработку двигателя на водородном топливе для укрепления энергетической независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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На сегодняшний день на предприятии работают над созданием испытательного стенда для разработки опытных образцов, испытаний и получения рабочих камер сгорания для серийных и перспективных газотурбинных двигателей собственного производства.

В планах завершить создание стенда к III кварталу 2022 года. Изготовить рабочий образец камеры сгорания водородного двигателя планируется уже в 2023 году. Мощность двигателя составит 25 МВт. Тестовый стенд планируют использовать для научно-исследовательских работ по развитию водородных технологий.

На втором этапе "Зоря-Машпроект" планирует стен электростанции на испытательной площадке "Каборга" в Николаевской области. Там планируется провести комплекс работ для испытаний двигателей на водороде и газоводородном топливе, а также испытать двигатели перед их передаче потенциальному заказчику на электростанцию.

Все разработки госпредприятие делает за свой счет. В дальнейшем представители завода надеются на государственную поддержку.

Основным топливом для Украины сейчас является уголь, нефть, газ и нефтепродукты. В большинстве своем они импортируются. Поэтому разработка двигателя на водороде уменьшит зависимость Украины от такого вида топлива в будущем.

Напомним, в Индии проводят испытания крупнейшего корабля флота с украинскими двигателями от "Зоря-Машпроект".