"Зоря-Машпроект" начала разработку водородного двигателя на 25 МВт
Все работы ведутся на средства госпредприятия. В дальнейшем подобная разработка позволит перейти на экологические источники энергии вместо угля, газа и нефтепродуктов.
Госпредпритятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроительстве "Заря" — "Машпроект" начало разработку двигателя на водородном топливе для укрепления энергетической независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
На сегодняшний день на предприятии работают над созданием испытательного стенда для разработки опытных образцов, испытаний и получения рабочих камер сгорания для серийных и перспективных газотурбинных двигателей собственного производства.
В планах завершить создание стенда к III кварталу 2022 года. Изготовить рабочий образец камеры сгорания водородного двигателя планируется уже в 2023 году. Мощность двигателя составит 25 МВт. Тестовый стенд планируют использовать для научно-исследовательских работ по развитию водородных технологий.
На втором этапе "Зоря-Машпроект" планирует стен электростанции на испытательной площадке "Каборга" в Николаевской области. Там планируется провести комплекс работ для испытаний двигателей на водороде и газоводородном топливе, а также испытать двигатели перед их передаче потенциальному заказчику на электростанцию.
Все разработки госпредприятие делает за свой счет. В дальнейшем представители завода надеются на государственную поддержку.
Основным топливом для Украины сейчас является уголь, нефть, газ и нефтепродукты. В большинстве своем они импортируются. Поэтому разработка двигателя на водороде уменьшит зависимость Украины от такого вида топлива в будущем.
Напомним, в Индии проводят испытания крупнейшего корабля флота с украинскими двигателями от "Зоря-Машпроект".