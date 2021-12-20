С украинскими двигателями. Индия проводит испытания крупнейшего корабля флота (фото)
Силовые установки для всех 4 эсминцев построит госпредприятие "Зоря-Машпроект". Корабль, проходящий испытания, уже второй из партии.
Индийские Военно-морские силы начали испытание эсминца проекта P15B с украинской силовой установкой. Об этом сообщает Defense Brief.
Начало испытаний приурочили к шестидесятилетию освобождения Гоа от португальской колонии. Они должны продлиться до середины 2022 года, после чего их введут в строй флота.
"Корабль не только укрепит связи между ВМС Индии и жителями Гоа, но и навсегда увяжет идентичность корабля с решающей ролью корабля в построении нации", — заявили в пресс-службе ВМС.
Всего в Индии будет 4 эсминца проекта P15B. Все они названы в честь крупных городов страны. Первый корабль уже приняли в ВМС 21 ноября 2021 года. Их строит судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders в Мумбаи.
На данный момент эсминцы являются крупнейшими боевыми кораблями, построенные в Индии. Также и для ГП "Зоря-Машпроект" это крупнейшие корабли, в которых будут устанавливать их силовые установки. Как сообщает пресс-служба завода, на корабли установили два газотурбинных агрегата М-36Е с новой системой управления.
Стоимость строительства четырех кораблей составляет 5 млрд долларов. А уровень локализации должен быть на уровне 75%.
Основные характеристики эсминцев:
- водоизмещение — 7400 тонн
- длина — 163 метра
- ширина — 17,4 метра
- скорость хода — до 30 узлов в час
- дальность хода — до 4000 морских миль на скорости 18 узлов в час
- экипаж — 300 человек
Вооружение корабля:
- 76-мм артустановка
- 4 30-мм артустановок АК-630
- 2 вертикальных пусковых установок на 8 зенитных ракет
- 4 торпедных аппарата 533-мм
- 2 реактивных бомбомета РБУ-6000
Напомним, в сентябре сообщалось, что "Зоря-Машпроект" поставят двигатели для индийских фрегатов Talwar.
Ранее в Индии провели испытания баллистической ракеты Agni-V. Ее дальность действия составляет 5000 км.