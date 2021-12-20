Із українськими двигунами. Індія проводить випробування найбільшого корабля флоту (фото)

Силові установки для всіх 4 есмінців збудує держпідприємство "Зоря-Машпроект". Корабель, який проходить випробування, вже другий із партії.

Індійські Військово-морські сили розпочали випробування есмінця проекту P15B з українською силовою установкою. Про це повідомляє Defense Brief.

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Початок випробувань приурочили до шістдесятиріччя звільнення Гоа від португальської колонії. Вони мають продовжитися до середини 2022 року, після чого їх введуть до ладу флоту.

"Корабль не тільки зміцнить зв'язки між ВМС Індії та жителями Гоа, але й назавжди ув'яже ідентичність корабля з вирішальною роллю корабля в побудові нації", — заявили в пресслужбі ВМС.

Фото: India Today

Усього в Індії буде 4 есмінці проекту P15B. Усі вони названі на честь великих міст країни. Перший корабель вже прийняли до ВМС 21 листопада 2021 року. Їх будує суднобудівна компанія Mazagon Dock Shipbuilders у Мумбаї.

Наразі есмінці є найбільшими бойовими кораблями, побудованими в Індії. Також і для ДП "Зоря-Машпроект" це найбільші кораблі, у яких встановлюватимуть їхні силові установки. Як повідомляє пресслужба заводу, на кораблі встановили два газотурбінні агрегати М-36Е з новою системою управління.

[ + – ] Перший есмінець із партії проекту Р15В

Вартість будівництва чотирьох кораблів складає 5 млрд доларів. А рівень локалізації має бути на рівні 75%.

Основні характеристики есмінців:

водотоннажність — 7400 тонн довжина — 163 метри ширина — 17,4 метра швидкість ходу — до 30 вузлів на годину дальність ходу — до 4000 морських миль на швидкості 18 вузлів на годину екіпаж — 300 осіб

Озброєння корабля:

76-мм артустановка

4 30-мм артустановок АК-630

2 вертикальних пускових установок на 8 зенітних ракетах

4 торпедні апарати 533-мм

2 реактивні бомбомети РБУ-6000

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що "Зоря-Машпроект" поставлять двигуни для індійських фрегатів Talwar.

Раніше в Індії провели випробування балістичної ракети Agni-V. Її дальність дії становить 5000 км.