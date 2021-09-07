Україна постачатиме двигуни для індійських фрегатів "Talwar" (фото)
Раніше кораблі будувалися на російських верфях, але РФ довелося вийти з проекту після припинення поставок українських агрегатів на судна.
Держпідприємство "Зоря-Машпроект" уклало контракт на поставку двох агрегатів М7Н.2 для потреб Військово-морського флоту Індії. Про це повідомляє пресслужба заводу.
Українське підприємство поставить два двигуна для багатоцільових фрегатів, які будуть побудовані на верфі в Індії. Контракт укладений із компанією Goa Shipyard Limited. За його умовами перший агрегат повинен бути постачений замовникові в грудні 2022 року, а другий у липні 2023.
Сума контрактів, які держпідприємство підписало з низкою індійських компаній, становить близько 2,7 млрд гривень (100 млн доларів). Українські агрегати отримають фрегати класу "Talwar", до цього вироблені в Росії. З проекту російським компаніям довелося піти через зупинку поставок двигунів із Миколаївського підприємства.
Компанія Goa Shipyard Limited — індійська державна компанія, розташована на західному узбережжі Індії в Гоа.
Відзначимо, що всього планувалося побудувати 10 фрегатів із РФ, шість із них вже готові. Вони проводилися на "Балтійському заводі" і "Янтар". Характеристики корабля:
- Водотоннажність — 4035 тонн
- Довжина — 124,8 метра
- Ширина — 15,2 метра
- Осадка — 7,5 метра
- Потужність двигунів — 2 двигуни DS71 по 9993 к.с, 2 двигуни DT59 — 22 501 к.с.
Нагадаємо, в Туреччині відбулася церемонія закладки корвета Ada для України. Перший корабель повинен увійти до складу українського флоту в 2024 році. При цьому на самому заводі стверджують, що вони не планують локалізацію корветів.