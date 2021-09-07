Україна постачатиме двигуни для індійських фрегатів "Talwar" (фото)

Раніше кораблі будувалися на російських верфях, але РФ довелося вийти з проекту після припинення поставок українських агрегатів на судна.

Держпідприємство "Зоря-Машпроект" уклало контракт на поставку двох агрегатів М7Н.2 для потреб Військово-морського флоту Індії. Про це повідомляє пресслужба заводу.

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Українське підприємство поставить два двигуна для багатоцільових фрегатів, які будуть побудовані на верфі в Індії. Контракт укладений із компанією Goa Shipyard Limited. За його умовами перший агрегат повинен бути постачений замовникові в грудні 2022 року, а другий у липні 2023.

Сума контрактів, які держпідприємство підписало з низкою індійських компаній, становить близько 2,7 млрд гривень (100 млн доларів). Українські агрегати отримають фрегати класу "Talwar", до цього вироблені в Росії. З проекту російським компаніям довелося піти через зупинку поставок двигунів із Миколаївського підприємства.

[ + – ] Церемонія підписання контракту Фото: Укроборонпром

Компанія Goa Shipyard Limited — індійська державна компанія, розташована на західному узбережжі Індії в Гоа.

Відзначимо, що всього планувалося побудувати 10 фрегатів із РФ, шість із них вже готові. Вони проводилися на "Балтійському заводі" і "Янтар". Характеристики корабля:

Водотоннажність — 4035 тонн

Довжина — 124,8 метра

Ширина — 15,2 метра

Осадка — 7,5 метра

Потужність двигунів — 2 двигуни DS71 по 9993 к.с, 2 двигуни DT59 — 22 501 к.с.

Нагадаємо, в Туреччині відбулася церемонія закладки корвета Ada для України. Перший корабель повинен увійти до складу українського флоту в 2024 році. При цьому на самому заводі стверджують, що вони не планують локалізацію корветів.