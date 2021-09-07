Украина поставит двигатели для индийских фрегатов "Talwar" (фото)
Раннее корабли строились на российских верфях, но РФ пришлось выйти из проекта после прекращения поставок украинских агрегатов на суда.
Госпредприятие "Зоря-Машпроект" заключила контракт на поставку двух агрегатов М7Н.2 для нужд Военно-морского флота Индии. Об этом сообщает пресс-служба завода.
Украинское предприятие поставит два двигателя для многоцелевых фрегатов, которые будут построены на верфи в Индии. Контракт заключен с компанией Goa Shipyard Limited. По его условиям первый агрегат должен быть поставлен заказчику в декабре 2022 года, а второй в июле 2023.
Сумма контрактов, которые госпредприятие подписало с рядом индийских компаний составляет около 2,7 млрд гривен (100 млн долларов). Украинские агрегаты получат фрегаты класса "Talwar", до этого производимые в России. Из проекта российским компаниям пришлось уйти из-за остановки поставок двигателей с Николаевского предприятия.
Компания Goa Shipyard Limited — индийская государственная компания, расположенная на западном побережье Индии в Гоа.
Отметим, что всего планировалось построить 10 фрегатов с РФ, шесть из них уже готово. Они производились на "Балтийском заводе" и "Янтарь". Характеристики корабля:
- Водоизмещение — 4035 тонн
- Длина — 124,8 метра
- Ширина — 15,2 метра
- Осадка — 7,5 метров
- Мощность двигателей — 2 двигателя DS71 по 9993 л.с, 2 двигателя DT59 — 22 501 л.с.
Напомним, в Турции состоялась церемония закладки корвета Ada для Украины. Первый корабль должен войти в состав украинского флота в 2024 году. При этом на самом заводе утверждают, что они не планируют локализацию корветов.