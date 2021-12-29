"Зоря-Машпроект" розпочала розробку водневого двигуна на 25 МВт

Усі роботи ведуться коштом держпідприємства. Надалі подібна розробка дозволить перейти на екологічні джерела енергії замість вугілля, газу та нафтопродуктів.

Держпідприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект" розпочало розробку двигуна на водневому паливі для зміцнення енергетичної незалежності України. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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На сьогоднішній день на підприємстві працюють над створенням випробувального стенду для розробки дослідних зразків, випробувань та отримання робочих камер згоряння для серійних і перспективних газотурбінних двигунів власного виробництва.

У планах завершити створення стенду до ІІІ кварталу 2022 року. Виготовити робочий зразок камери згоряння водневого двигуна планується вже в 2023 році. Потужність двигуна становитиме 25 МВт. Тестовий стенд планують використовувати для науково-дослідних робіт із розвитку водневих технологій.

На другому етапі "Зоря-Машпроект" планує стіни електростанції на випробувальному майданчику "Каборга" в Миколаївській області. Там планується провести комплекс робіт для випробувань двигунів на водні та газоводневому паливі, а також випробувати двигуни перед їхнім передаванням потенційному замовнику на електростанцію.

Усі розробки держпідприємство робить за власний рахунок. Надалі представники заводу сподіваються на державну підтримку.

Основним паливом для України зараз є вугілля, нафта, газ і нафтопродукти. Здебільшого вони імпортуються. Тому розробка двигуна на водні зменшить залежність України від такого виду палива в майбутньому.

Нагадаємо, в Індії проводять випробування найбільшого корабля флоту з українськими двигунами від "Зоря-Машпроекту".