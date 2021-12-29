"Зоря-Машпроект" розпочала розробку водневого двигуна на 25 МВт
Усі роботи ведуться коштом держпідприємства. Надалі подібна розробка дозволить перейти на екологічні джерела енергії замість вугілля, газу та нафтопродуктів.
Держпідприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект" розпочало розробку двигуна на водневому паливі для зміцнення енергетичної незалежності України. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
На сьогоднішній день на підприємстві працюють над створенням випробувального стенду для розробки дослідних зразків, випробувань та отримання робочих камер згоряння для серійних і перспективних газотурбінних двигунів власного виробництва.
У планах завершити створення стенду до ІІІ кварталу 2022 року. Виготовити робочий зразок камери згоряння водневого двигуна планується вже в 2023 році. Потужність двигуна становитиме 25 МВт. Тестовий стенд планують використовувати для науково-дослідних робіт із розвитку водневих технологій.
На другому етапі "Зоря-Машпроект" планує стіни електростанції на випробувальному майданчику "Каборга" в Миколаївській області. Там планується провести комплекс робіт для випробувань двигунів на водні та газоводневому паливі, а також випробувати двигуни перед їхнім передаванням потенційному замовнику на електростанцію.
Усі розробки держпідприємство робить за власний рахунок. Надалі представники заводу сподіваються на державну підтримку.
Основним паливом для України зараз є вугілля, нафта, газ і нафтопродукти. Здебільшого вони імпортуються. Тому розробка двигуна на водні зменшить залежність України від такого виду палива в майбутньому.
Нагадаємо, в Індії проводять випробування найбільшого корабля флоту з українськими двигунами від "Зоря-Машпроекту".