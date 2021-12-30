Оружие 20 века. Почему японский военно-промышленный комплекс деградирует (фото)

Японские оборонные компании должны инвестировать в новые технологии, чтобы иметь возможность противостоять Китаю и Северной Корее.

Недавно в Японии прошли учения на острове Хоккайдо, которые проиллюстрировали проблему японского военного комплекса. Проблемы, с которыми сталкиваются производители, обнаруживаются как за рубежом, так и внутри страны в ходе укрепления обороны от стратегических угроз. Об этом сообщает Defense News.

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Силы самообороны Японии нуждаются в более совершенных самолетах и вооружении от американских производителей из-за смещения акцента с России на севере на Китай к югу и Северной Кореи.

Как пишут в издании, крупные японские производители оборонной продукции Mitsubishi, IHi Corp. Kawasaki Heavy Industries производят оружие и вооружение 20-го века. Им нужно осваивать более современные технологии для обслуживания военных на рынке тех же беспилотников.

"Проблема в том, что японская оборонная продукция не высшего качества. Никто не заинтересован в покупке продуктов второго или третьего сорта по более высоким ценам", — заявил Хейго Сато, эксперт по вопросам обороны и профессор университета Такушоку.

В 2015 году в Японии создали Агентство по закупкам, технологиям и логистике. Но вместо того, чтобы стимулировать развитие национальных компаний, правительство увеличило закупки из Соединенных Штатов.

[ + – ] F-35 Фото: UK Army

С 2014 года доля закупок из США выросла с 17,7 млрд долларов до 60,8 млрд долларов. Япония закупает истребители F-35, ракетные перехватчики и ряд другого вооружения для защиты от КНР и Северной Кореи.

Причины деградации японского ВПК

Поражение Японии во Второй мировой войне, когда она пыталась завоевать большую часть Азии, заставило многих японцев опасаться наращивания военной мощи. Послевоенная Конституция ограничивает применение силы только самообороной, а запрет на экспорт оружия был снят только в 2014 году.

С момента создания Агентства по закупкам, Япония провела ряд переговоров, которые в большинстве завершились неудачей. В частности, японцы предлагали Индии свои морские самолеты US-2 ShinMaywa, но из-за цены контракта так и не было подписано. Также завершились неудаче переговоры с Австралией на покупку подводных лодок класса Soryu.

[ + – ] US-2 ShinMaywa Фото: Википедия

Как выйти из сложившейся ситуации

Несмотря на возобновление экспорта оружия лишь 7 лет назад, Япония имеет шансы стать более конкурентноспособной. Для этого им стоит делать акцент на разработке БПЛА, автономных транспортных средств, сверхзвукового оружия, а также космических аппаратов и киберпространстве.

На этом поле уже сейчас активно действует Китай. Поэтому для финансирования всех планов нужны миллиарды долларов. У Японии на это есть деньги. В частности министерство запросило рекордный бюджет на 291 млрд йен на 2022 год, что на 38% больше, чем в нынешнем.

Напомним, Британия и Япония создадут реактивный двигатель для истребителей нового поколения.