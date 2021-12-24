Британия и Япония создадут реактивный двигатель для истребителей нового поколения

Проект стоимостью 2 миллиардов фунтов будет завершен в течение следующих четырех лет.

Великобритания и Япония в течение следующих четырех лет совместно разработают реактивный двигатель для истребителя нового поколения. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба британского правительства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Реализация проекта стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,7 млрд долларов). Параллельно с этим в рамках своей программы Япония будет разрабатывать истребитель, который, как ожидается, заменит отечественный боевой самолет Mitsubishi F-2. Новый аппарат станет разработкой шестого поколения для британцев и пятого для японцев.

Согласно утвержденному плану, сначала Британия вложит 30 миллионов фунтов в планирование и цифровое проектирование разработки, а после этого выделит еще 200 миллионов фунтов на создание полномасштабного демонстратора силовой установки.

"Укрепление нашего партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегическим приоритетом, и это соглашение с Японией, одним из наших ближайших партнеров по безопасности в Азии, является ярким примером этого", — прокомментировал соглашение министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Помимо этого британская сторона подписала с Японией Меморандум о сотрудничестве, который позволит обеим странам развивать совместные оборонные технологии.

"Совместно министерства обороны Великобритании и Японии изучат возможность дальнейшего сотрудничества подсистем в течение 2022 года. В Великобритании эту работу будут выполнять отраслевые (компании) BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK и Rolls-Royce", — говорится в заявлении британских властей.

Тем временем Турция и Россия уже активно сотрудничают в оборонной промышленности, в том числе в разработке истребителя 5 поколения TF-X. По данным турецких властей, боевой самолет выйдет из ангара уже в 2023 году.

Ранее Фокус писал о том, почему российский истребитель МиГ-23 является, возможно, самым худшим аппаратом в истории.