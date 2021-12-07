Турция будет разрабатывать свой истребитель TF-X в кооперацией с РФ

В ходе разработки самолета 5 поколения планируется замена и модернизация определенных деталей, часть из которых могут закупить у Москвы.

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Турция и Россия активно сотрудничают в оборонной промышленности, в том числе в разработке истребителя 5 поколения TF-X. Об этом сообщает Air Recognition.

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По словам Демира, из ангара TF-X выйдет уже в 2023 году, сейчас он имеет выбранные Турцией двигатели и определенные системы, которые в будущем будут заменяться. Заменять их могут на российские детали, но переговоры по этому поводу начнутся уже в ходе процесса замены.

"Со временем он (истребитель, — Фокус) будет подвергаться поэтапной замене, развитию, модернизации и локализации определенных систем. В ходе этого процесса могут быть проведены переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сегодня мы не обсуждаем столь широкий круг деталей", — рассказал Демир.

Отметим, что работы по созданию турецкого истребителя начались в 2013 году. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов. Его разработкой и производством занимается компания Turkish Aerospace Industries.

Принять на вооружение TF-X должны к 2028 году. Истребителем планируют заменить в армии F-16. Известны также его основные характеристики:

Длина — 21 метр

Размах крыльев — 16 метров

Высота — 6 метров

Максимальный взлетный вес — 27,2 тонны

Максимальная скорость — 2222 км/ч

Практическая дальность — 1100 км.

Напомним, первая деталь к истребителю была изготовлена 8 ноября. Заявлялось, что строительство должно завершиться в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что истребитель должны выкатить к столетию Республики.