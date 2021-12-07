Туреччина розроблятиме свій винищувач TF-X у кооперації з РФ

У процесі розробки літака 5 покоління планується заміна та модернізація певних деталей, частину яких можуть закупити у Москви.

Глава Управління оборонної промисловості Ісмаїл Демір заявив, що Туреччина та Росія активно співпрацюють в оборонній промисловості, зокрема у розробці винищувача 5 покоління TF-X. Про це повідомляє Air Recognition.

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За словами Деміра, з ангару TF-X вийде вже 2023 року, зараз він має обрані Туреччиною двигуни та певні системи, які в майбутньому замінятимуться. Замінювати їх можуть на російські деталі, але переговори з цього приводу почнуться вже під час заміни.

"З часом він (винищувач, — Фокус) піддаватиметься поетапній заміні, розвитку, модернізації та локалізації певних систем. Під час цього процесу можуть бути проведені переговори з російською стороною про конкретні системи локалізації. Сьогодні ми не обговорюємо настільки широке коло деталей", — розповів Демір.

Зазначимо, що роботи зі створення турецького винищувача розпочалися у 2013 році. Вартість проєкту оцінюється у 10 млрд доларів. Його розробкою та виробництвом займається компанія Turkish Aerospace Industries.

Прийняти на озброєння TF-X мають до 2028 року. Винищувачем планують замінити в армії F-16. Відомі також його основні характеристики :

Довжина – 21 метр

Розмах крил — 16 метрів

Висота — 6 метрів

Максимальна злітна вага — 27,2 тонни

Максимальна швидкість — 2222 км/год

Практична дальність — 1100 км.

Нагадаємо, першу деталь до винищувача було виготовлено 8 листопада. Заявлялося, що будівництво має завершитись наприкінці 2022 року. Раніше повідомлялося, що винищувач мають викотити до століття Республіки.