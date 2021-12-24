Британія та Японія створять реактивний двигун для винищувачів нового покоління

Проєкт вартістю 2 мільярди фунтів буде завершено протягом наступних чотирьох років.

Великобританія та Японія протягом наступних чотирьох років спільно розроблять реактивний двигун для винищувача нового покоління. Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомила пресслужба британського уряду.

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Реалізація проєкту вартістю 2 мільярди фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд. доларів). Паралельно з цим у межах своєї програми Японія розроблятиме винищувач, який, як очікується, замінить вітчизняний бойовий літак Mitsubishi F-2. Новий апарат стане розробкою шостого покоління для британців та п'ятого для японців.

Згідно із затвердженим планом, спочатку Британія вкладе 30 мільйонів фунтів на планування та цифрове проектування розробки, а після цього виділить ще 200 мільйонів фунтів на створення повномасштабного демонстратора силової установки.

"Зміцнення нашого партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні є стратегічним пріоритетом, і ця угода з Японією, одним з наших найближчих безпекових партнерів в Азії, є яскравим прикладом цього", — прокоментував угоду міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Крім цього, британська сторона підписала з Японією Меморандум про співпрацю, який дозволить обом країнам розвивати спільні оборонні технології.

"Спільно міністерства оборони Великобританії та Японії вивчать можливість подальшої співпраці підсистем протягом 2022 року. У Великобританії цю роботу виконуватимуть галузеві (компанії) BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK та Rolls-Royce", — йдеться у заяві британської влади.

Тим часом Туреччина та Росія вже активно співпрацюють у оборонній промисловості, зокрема у розробці винищувача 5 покоління TF-X. За даними турецької влади, бойовий літак вийде з ангару вже 2023 року.

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