Зброя 20-го століття. Чому японський військово-промисловий комплекс деградує (фото)

Японські оборонні компанії повинні інвестувати в нові технології, щоб мати змогу протистояти Китаю і Північній Кореї.

Нещодавно у Японії пройшли навчання на острові Хоккайдо, які проілюстрували проблему японського військового комплексу. Проблеми, з якими стикаються виробники, проявляються за кордоном, і в країні під час зміцнення оборони від стратегічних загроз. Про це повідомляє Defense News.

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Сили самооборони Японії потребують досконаліших літаків та озброєння від американських виробників через зміщення акценту з Росії на півночі на Китай на південь та Північну Корею.

Як пишуть у виданні, значні японські виробники оборонної продукції Mitsubishi, IHi Corp. Kawasaki Heavy Industries виробляють зброю та озброєння 20-го століття. Їм потрібно освоювати більш сучасні технології обслуговування військових на ринку тих же безпілотників.

"Проблема в тому, що японська оборонна продукція не вищої якості. Ніхто не зацікавлений у покупці продуктів другого чи третього сорту за вищими цінами", — заявив Хейго Сато, експерт із питань оборони та професор університету Такушоку.

У 2015 році в Японії створили Агентство із закупівель, технологій і логістики. Але замість стимулювати розвиток національних компаній уряд збільшив закупівлі зі Сполучених Штатів.

[ + – ] F-35 Фото: UK Army

З 2014 року частка закупівель зі США зросла із 17,7 млрд доларів до 60,8 млрд доларів. Японія закуповує винищувачі F-35, ракетні перехоплювачі та низку іншого озброєння для захисту від КНР і Північної Кореї.

Причини деградації японського ВПК

Поразка Японії у Другій світовій війні, коли вона намагалася завоювати більшу частину Азії, змусила багатьох японців побоюватися нарощування військової сили. Післявоєнна Конституція обмежує застосування сили лише самообороною, а заборона на експорт зброї була знята лише в 2014 році.

З моменту створення Агентства із закупівель Японія провела низку переговорів, які в більшості завершилися невдачею. Зокрема японці пропонували Індії свої морські літаки US-2 ShinMaywa, але через ціну контракт так і не був підписаний. Також завершилися невдачі переговори з Австралією на покупку підводних човнів класу Soryu.

[ + – ] US-2 ShinMaywa Фото: Вiкiпедiя

Як вийти із ситуації, що склалася

Незважаючи на відновлення експорту зброї лише 7 років тому, Японія має шанси стати більш конкурентною. Для цього їм варто робити акцент на розробці БПЛА, автономних транспортних засобів, надзвукової зброї, а також космічних апаратів і кіберпросторі.

На цьому полі вже зараз активно діє Китай. Тому для фінансування всіх планів потрібні мільярди доларів. Японія має на це гроші. Зокрема, міністерство запросило рекордний бюджет на 291 млрд єн на 2022 рік, що на 38% більше, ніж у нинішньому.

Нагадаємо, Британія та Японія створять реактивний двигун для винищувачів нового покоління.