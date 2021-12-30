Появились фото последствий израильского удара по порту Латакии в Сирии

Как пишут в издании, удар был крайне точным, пострадали лишь определенные контейнеры. Сам порт остался практически целым.

На спутниковых снимках появились фото последствий порта, которые показывают последствия ударов по сирийскому порту Латакии. Об их последствиях написал обозреватель The Drive.

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Атака израильских ВВС была направлена на порт, в котором хранилась партия оружия и боеприпасов. На спутниковых снимках видны повреждения нескольких транспортных контейнеров. Судя по изображению, некоторые контейнеры все еще дымятся. При этом общий ущерб порта не слишком высокий.

[ + – ] Уничтоженные контейнеры Фото: Planet Labs Inc.

Как пишут в издании, атака выглядит поразительно точной, направленная на отдельные или небольшие группы контейнеров. Между тем есть неподтвержденная информация о гибели двух сирийских военных в ходе атаки.

"Если удары в Латакии действительно были нанесены Израилем, они, по-видимому, были предназначены в основном для предотвращения наращивания [иранского] потенциала в Сирии", — заявил Чак Фрейлих, экс заместитель советника по нацбезопасности Израиля.

Нападение на порт может быть связано с прибытием контейнеровоза под иранским флагом Shiba, которое выгружало неизвестный груз. Вероятно, он предназначался Хезболле.

По информации издания, это уже вторая атака Израиля на порт Латакии. Первый налет был совершен 7 декабря. Израиль намерен предпринимать прямые действия, чтобы помешать Ирану усиливать военную группировку в Сирии.

Напомним, 28 декабря Израиль атаковал порт Латакии в Сирии. Рядом с портом находилась система ПВО С-400, которую не использовали для отражения нападения.