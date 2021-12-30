З'явилися світлини наслідків ізраїльського удару по порту Латакії в Сирії

Як пишуть у виданні, удар був дуже точним, постраждали лише певні контейнери. Сам порт залишився майже цілим.

На супутникових знімках з'явилися фото наслідків порту, які свідчать про наслідки ударів по сирійському порту Латакії. Про їхні наслідки написав оглядач The Drive.

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Атака ізраїльських ВПС була спрямована на порт, у якому зберігалася партія зброї та боєприпасів. На супутникових знімках видно пошкодження кількох транспортних контейнерів. Судячи із зображення, деякі контейнери ще димлять. При цьому загальна шкода порту не надто висока.

[ + – ] Знищені контейнери Фото: Planet Labs Inc.

Як пишуть у виданні, атака має вигляд напрочуд точної, спрямованої на окремі або невеликі групи контейнерів. Тим часом є непідтверджена інформація про загибель двох сирійських військових під час атаки.

"Якщо удари в Латакії дійсно були завдані Ізраїлем, вони, мабуть, були призначені здебільшого для запобігання нарощуванню [іранського] потенціалу в Сирії", — заявив Чак Фрейліх, ексзаступник радника з нацбезпеки Ізраїлю.

Напад на порт може бути пов'язаний із прибуттям контейнеровозу під іранським прапором Shiba, який вивантажував невідомий вантаж. Імовірно, він призначався Хезболлі.

За інформацією видання, це вже друга атака Ізраїлю на порт Латакії. Перший наліт було здійснено 7 грудня. Ізраїль має намір робити прямі дії, щоб завадити Ірану посилювати військове угруповання в Сирії.

Нагадаємо, 28 грудня Ізраїль атакував порт Латакії в Сирії. Поряд із портом була розташована система ППО С-400, яку не використовували для відбиття нападу.