С-400 не допоміг. Ізраїль атакував порт Латакії у Сирії (відео)
Цілями ізраїльської авіації стали контейнери з паливом, зброєю та деталями до транспорту. Пожежники тривалий час не гасили вогонь через вибухи.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по цілях у районі Латакії, що на заході Сирії. Про це повідомляє сирійська державна агенція SANA.
28 грудня близько 3:21 ранку за місцевим часом було завдано удару по контейнерному майданчику в торговому порту в Латакії. Внаслідок поразки на місці спалахнула пожежа. За інформацією видання, було завдано великих матеріальних збитків.Важливо
Рятувальники заявили, що в контейнерах були запчастини для транспортних засобів та контейнерні олії. Пожежники борються з пожежею.
Водночас моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights повідомляє, що в контейнерах також була зброя. Через це рятувальники тривалий час не наближалися до місця пригоди через побоювання повторних вибухів.
Для відбиття атаки не були залучені російські комплекси С-400, які розташовані за 19 км від порту в Хмеймімі.
Нагадаємо, у Києві затримали членів "ІДІЛ", які фінансували бойовиків у Сирії та на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ракетного удару по околицях Дамаска в Сирії 30 жовтня.