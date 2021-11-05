Броня Рожави. Що курди виставлять проти Ердогана та звідки в них танки

Велике зіткнення між Туреччиною та сирійськими курдами на півночі Сирії це лише питання часу. Турецький наступ може розпочатися в будь-який з найближчих днів. Чи готові до цього наступу сирійські курди? Фокус детально розбирає кількість танків, артилерії та іншої техніки, яка є в захисників.

Після кількох нападів на турецькі патрулі у північній Сирії Туреччина та сили YPG (Yekîneyên Parastina Gel — Загони народної самооборони, основна фракція в альянсі Сирійських демократичних сил) опинилися на межі війни.

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У відповідь на останню атаку, внаслідок якої загинув один турецький солдат, президент Ердоган заприсягся очистити північ Сирії від YPG. Для цього сили YPG мали або добровільно залишити прикордонний регіон, або взяти в руки зброю і воювати з Вільною сирійською армією і турецькими військовими. В останньому випадку бронетехніка YPG, безперечно, відіграє важливу роль як основна платформа вогневої підтримки. У цій статті ми спробуємо скласти повний список ББМ та іншого важкого озброєння YPG, а також пояснити походження цих бронетанкових сил.

Скільки танків у сирійських курдів і головне, звідки вони їх взяли?

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, який присвячений бронетехніці сирійських курдів.

Порівняно з іншими великими угрупованнями, які беруть участь у сирійській громадянській війні, YPG найменше забезпечені бронетехнікою. Щоб компенсувати пролом, YPG почали дуже активно виробляти саморобні броньовані машини, зазвичай на базі бульдозерів або великих вантажівок. Що стосується легких броньованих машин і справжньої бронетехніки, YPG традиційно використовували машини, захоплені в Ісламської держави, бронетранспортери, залишені Сирійською арабською армією (САА), техніку, передану САА в обмін на безпечний прохід (наприклад, після відступу з авіабази Меннах у 2014 році) та бронетехніку, подаровану Сполученими Штатами.

[ + – ] Бронесаморобка сирійських курдів

Інші угруповання-учасники сирійської громадянської війни, зокрема Ісламська держава, зібрали арсенали із сотень танків та інших броньованих бойових машин, захоплених у Сирійської арабської армії. У той же час YPG, яка уникала боїв з урядовими військами, задовольнялася металобрухтом. Так, YPG дісталися кілька типів машин на кшталт БТР-60 і БРДМ-2, які попередні власники залишили гнити на урядових базах. За відсутності реальної альтернативи навіть ці безхазяйні машини намагалися підлатати та дати їм нове життя в YPG. У тих випадках, коли двигун не підлягав ремонту, корпуси БТР-60 встановлювалися на кузови вантажівок і використовувалися як імпровізовані БТР.

Зважаючи на малу кількість бронетехніки й інше важке озброєння, YPG майже повністю покладалися на повітряну міць коаліції, яка знищувала техніку та бойові позиції "Ісламської держави". Завдяки цьому ББМ Ісламської держави не встигали завдати серйозної шкоди силам YPG. З іншого боку, більшість ББМ були повністю знищені важкими боєприпасами, скинутими на них літаками коаліції, що усувало можливість їхнього захоплення та подальшого використання в YPG.

[ + – ] Крім великого парку "Гаммерів", IAG Guardian та M1224 Maxxpro, США передали YPG кілька бойових машин піхоти M2 Bradley (IFV). Фото: YPG Press Office

Прагнучи допомогти Сирійським демократичним силам у боротьбі проти Ісламської держави на півночі Сирії, YPG отримали від Сполучених Штатів велику кількість бронеавтомобілів (IMV) і машин із захистом від мін і засідок (MRAP), які замінили найжалюгідніші екземпляри саморобної бронетехніки YPG. Цікаво, що YPG дозволили зберегти ці машини навіть після поразки ІД. Однак навіть тоді практично не було сумнівів у тому, що в майбутньому їх, напевно, використають проти члена НАТО (Туреччини). З'явилися повідомлення про те, що крім великого парку "Гаммерів", IAG Guardian і M1224 Maxxpro, США передали YPG кілька бойових машин піхоти M2 Bradley (IFV). Ці повідомлення засновані на фотографіях машин M2 з прапорами Сирійських демократичних сил, а також відео, на якому члени YPG тренуються поряд із M2. Наразі немає жодних підстав припускати, що таке передавання справді було.

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Ймовірно, найбільшу загрозу для бронетехніки YPG становлять не так турецькі M60T і Leopard 2A4 MBT, як бойові безпілотники TAI Anka і Bayraktar TB2 й ударні гелікоптери T129 ATAK, а також протитанкові керовані ракети (ПТУР) Вільної сирійської армії. Останні три системи озброєння швидко припиняли будь-які дії бронетехніки YPG в Африні під час операції "Оливкова гілка" у 2018 році. Знищення важкої бронетехніки сирійських урядових сил під час операції "Весняний щит" у лютому 2020 року довело, що великомасштабні бронетанкові операції — не найкраща стратегія, доки існує можливість безперешкодного нальоту турецьких безпілотників.

[ + – ] Артилерія сирійських курдів Фото: YPG Press Office

Натомість варто очікувати, що YPG розосередить свою бронетехніку вздовж лінії фронту та розмістить її в будинках, щоб сховати її від прихованого спостереження зверху. YPG добре знайомі з використанням такої тактики протидії безпілотникам: їхню бронетехніку часто помічали захованою в гаражах. Цікаво, що в деяких випадках БТР захоплювали прямо в цих укриттях, які вони не могли покинути — імовірно через несправність або тому, що їхні оператори просто не встигли вчасно дістатися до своїх автомобілів.

Коли БТРам все ж таки вдавалося залишити свої укриття в Африні, на них чекало дуже коротке життя, яке незабаром обривали кілька видів повітряної техніки. В одному з випадків безпілотник TB2 простежив за джипом Safir іранського виробництва з безвідкатною зброєю на борту, який використовувався як імпровізована артустановка, до його гаражного укриття, а потім завдав удару по всій будівлі, щоб знищити іншу бронетехніку, яка могла там ховатися, і весь запас боєприпасів.

[ + – ] Надійно захований Т-72 YPG в Африні. Як тільки цей та інші танки покинули свої укриття, вони були майже відразу знищені безпілотниками, бойовими вертольотами та ПТРК.

Безперечно, найбільшу загрозу з боку YPG для турецьких військових становить арсенал ПТРК. Незважаючи на те, що YPG захопили дуже мало цих ракет у Сирійської арабської армії, їм вдалося налагодити постійне постачання ПТРК, придбаних із чорного ринку Сирії. Серед цих ПТРК — 9M113 "Конкурс" та 9M115 "Метіс-М", а також більш сучасні типи, такі як 9M133 "Корнет" і навіть американські TOW ATGM. Хоча YPG часто застосовують їх проти Вільної сирійської армії та турецьких військових, у них напевно припасений значний запас ракет, який буде використаний проти турецької бронетехніки і скупчень військ.

[ + – ] Американська система TOW ATGM у руках бійця YPG. Хоча вони призначалися для підрозділів Вільної сирійської армії, неконтрольоване поширення цих ПТРК призвело до того, що деякі з них потрапили до рук YPG та ІД. Фото: YPG Press Office

Детальний список бойових броньованих машин і важкого озброєння, які знаходяться у розпорядженні YPG

До цього списку внесено лише ті машини й обладнання, щодо яких є фото- або відеосвідчення. Тому кількість ББМ, що експлуатуються YPG, швидше за все, більша, ніж зазначено тут. Оскільки в списку представлена інформація про техніку, що знаходиться на озброєнні YPG, до нього не внесено вже втрачену бронетехніку. Ми доклали всіх зусиль, щоб уникнути повторень і не вносити до списку знищені машини. Міномети, броньовані навантажувачі та вантажівки не внесені до цього списку.

Танки (11)

8 T-55A

1 T-62 Obr. 1967

2 T-62 Obr. 1972: 1 захоплений у Вільної сирійської армії у 2016 році, подальша доля невідома

Бойові броньовані машини (20)

7 MT-LB: (4, захоплений в Ісламської держави в Іраку і доставлений до Сирії) (5, захоплений у невідомої сторони в Іраку) (6, захоплений у невідомої сторони в Іраку) (7, захоплений у невідомої сторони в Іраку. Оснащений 23-мм баштою ZU-23)

5 БРДМ-2

3 M1117 ASV: (1, захоплений у невідомої сторони в Іраку) (2, захоплений в Ісламської держави в Іраку і переправлений в Сирію) (3, захоплений в Ісламської держави в Іраку і переправлений в Сирію)

4 машини вогневої підтримки на базі Т-55

1 гантрак на базі ГАЗ-3308

Саморобні броньовики (10)

Бойові машини піхоти (11)

10 БМП-1

1 ACV-AIFV: захоплений у турецької армії у 2018 р. Подальша доля невідома

Бронетранспортери (10)

2 БТР-60ПБ

1 ACV-AAPC: захоплений у Вільної сирійської армії у 2018 р. Подальша доля невідома

3 'BMB'

2 'BTR-T60'

'BTR-6'

1 'BTR-73'

Машини із захистом від мін і засідок (невелика кількість)

International M1224 MaxxPro (невелика кількість поставлена Сполученими Штатами)

1 Badger MRAP: захоплений у невідомої сторони в Іраку

1 Caiman MRAP: захоплений невідомою стороною в Іраку

Піхотні всюдиходи (велика кількість)

M-1151 HMMWV (Більшість поставлена Сполученими Штатами)

IAG Guardian (Більшість поставлена Сполученими Штатами)

1 BMC Kirpi: захоплений у турецької армії у 2019 р. Подальша доля невідома

Прототип IMV (1) (Вироблено в обмеженій кількості)

Прототип IMV (2) (Вироблено в обмеженій кількості)

Буксирована артилерія (обмежена кількість)

1 122-мм гаубиця М-30

1 122-мм польова гармата А-19

1 122-мм гаубиця Д-30

Реактивні системи залпового вогню (обмежена кількість)

107-мм Тип-63 (Обмежена кількість)

1 122-мм БМ-21 "Град"

1 122-мм "БМ-12"

DIY MRLs (Виробляється в обмеженій кількості)

(Самохідні) зенітні знаряддя, що використовуються для вогневої підтримки (Велика кількість)

14,5-мм ЗПУ-4

14,5-мм ЗПУ-4

23-мм ЗУ-23

37мм M-1939 (61-K)

37мм Тип-65/74

57мм АЗП S-60

1 23-мм ЗСУ-23

Протитанкові керовані ракети (обмежена кількість)

9M111 "Фагот" (придбано на сирійському чорному ринку)

9M113 "Конкурс" (придбано на сирійському чорному ринку)

9M115 "Метіс-М" (придбано на сирійському чорному ринку)

9M133 "Корнет" (придбано на сирійському чорному ринку)

BGM-71 TOW (придбано на сирійському чорному ринку)

MILAN ATGM (обмежена кількість, імовірно, була захоплена у сил пешмерга в Іраку)

Безпілотні літальні апарати

Безпілотники доступні у вільному продажу (використовуються для розвідки).