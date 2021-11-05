Броня Рожавы. Что курды выставят против Эрдогана и откуда у них танки

Большое столкновение между Турцией и сирийскими курдами на севере Сирии это только вопрос времени. Турецкое наступление может начаться в любой из ближайших дней. Готовы ли к этому наступлению сирийские курды? Фокус подробно разбирает количество танков, артиллерии и другой техники, которое есть в наличии у защитников.

После нескольких нападений на турецкие патрули в северной Сирии Турция и силы YPG (Yekîneyên Parastina Gel – Отряды народной самообороны, основная фракция в альянсе Сирийских демократических сил) оказались на грани войны.

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В ответ на последнюю атаку, в результате которого погиб один турецкий солдат, президент Эрдоган поклялся очистить север Сирии от YPG. Для этого силы YPG должны были либо добровольно покинуть приграничный регион, либо взять в руки оружие и сразиться со Свободной сирийской армией и турецкими военными. В последнем случае бронетехника YPG, несомненно, сыграет важную роль в качестве основных платформ огневой поддержки. В этой статье мы попытаемся составить полный список ББМ и другого тяжелого вооружения YPG, а также объяснить происхождение этих бронетанковых сил.

Сколько танков у сирийских курдов и главное — откуда они их взяли?

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен бронетехнике сирийских курдов.

По сравнению с другими крупными группировками, участвующими в сирийской гражданской войне, YPG наименее обеспечены бронетехникой. Чтобы компенсировать образовавшуюся брешь, YPG стали очень активно производить самодельные бронированные машины, обычно на базе бульдозеров или больших грузовиков. Что касается легких бронированных машин и настоящей бронетехники, YPG традиционно использовали машины, захваченные у Исламского государства, бронетранспортеры, оставленные Сирийской арабской армией (САА), технику, переданную САА в обмен на безопасный проход (например, после отступления с авиабазы Меннах в 2014 году) и бронетехнику, подаренную Соединенными Штатами.

[ + – ] Бронесамоделка сирийских курдов.

Другие группировки-участники сирийской гражданской войны, в том числе Исламское государство, собрали арсеналы из сотен танков и других бронированных боевых машин, захваченных у Сирийской арабской армии. В то же время YPG, избегавшая боев с правительственными войсками, довольствовалась металлоломом. Таким образом YPG достались несколько типов машин вроде БТР-60 и БРДМ-2, которые предыдущие владельцы оставили гнить на правительственных базах. При отсутствии реальной альтернативы даже эти бесхозные машины пытались подлатать и дать им новую жизнь в YPG. В тех случаях, когда двигатель не подлежал ремонту, корпуса БТР-60 устанавливались на кузова грузовиков и использовались в качестве импровизированных БТР.

Ввиду малого количества бронетехники и другого тяжелого вооружения, YPG почти полностью полагались на воздушную мощь коалиции, которая уничтожала технику и боевые позиции "Исламского государства". Благодаря этому ББМ Исламского государства не успевали нанести серьезный урон силам YPG. С другой стороны, большинство ББМ были полностью уничтожены тяжелыми боеприпасами, сброшенными на них самолетами коалиции, что исключало их захват и дальнейшее использование в YPG.

[ + – ] Помимо большого парка "Хаммеров", IAG Guardian и M1224 Maxxpro, США передали YPG несколько боевых машин пехоты M2 Bradley (IFV). Фото: YPG Press Office

Стремясь помочь Сирийским демократическим силам в борьбе против Исламского государства на севере Сирии, YPG получили от Соединенных Штатов большое количество бронеавтомобилей (IMV) и машин с защитой от мин и засад (MRAP), которые заменили наиболее жалкие экземпляры самодельной бронетехники YPG. Интересно, что YPG разрешили сохранить эти машины даже после поражения ИГ. Однако даже тогда практически не было сомнений в том, что в будущем их наверняка используют против члена НАТО (Турции). Появились сообщения о том, что, помимо большого парка "Хаммеров", IAG Guardian и M1224 Maxxpro, США передали YPG несколько боевых машин пехоты M2 Bradley (IFV). Эти сообщения основаны на фотографиях машин M2 с флагами Сирийских демократических сил, а также видео, на котором члены YPG тренируются рядом с M2. В настоящее время нет никаких оснований предполагать, что такая передача действительно имела место.

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Вероятно, наибольшую угрозу для бронетехники YPG представляют не столько турецкие M60T и Leopard 2A4 MBT, сколько боевые беспилотники TAI Anka и Bayraktar TB2 и ударные вертолеты T129 ATAK, а также противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Свободной сирийской армии. Последние три системы вооружения быстро пресекали любые действия бронетехники YPG в Африне во время операции "Оливковая ветвь" в 2018 году. Уничтожение тяжелой бронетехники сирийских правительственных сил в ходе операции "Весенний щит" в феврале 2020 года доказало, что крупномасштабные бронетанковые операции – не лучшая стратегия, пока существует возможность беспрепятственного налета турецких беспилотников.

[ + – ] Артиллерия сирийских курдов Фото: YPG Press Office

Вместо этого следует ожидать, что YPG рассредоточит свою бронетехнику вдоль линии фронта и разместит ее в зданиях, чтобы спрятать ее от скрытого наблюдения сверху. YPG хорошо знакомы с использованием такой тактики противодействия беспилотникам: их бронетехнику часто замечали спрятанной в гаражах. Интересно, что в некоторых случаях БТР захватывали прямо в этих укрытиях, которые они не могли покинуть – предположительно, из-за неисправности или потому, что их операторы просто не успели вовремя добраться до своих автомобилей.

Когда БТРам все же удавалось покинуть свои укрытия в Африне, их ждала очень короткая жизнь, которую вскоре обрывали несколько видов воздушной техники. В одном из случаев беспилотник TB2 проследил за джипом Safir иранского производства с безоткатным орудием на борту, который использовался в качестве импровизированной артустановки, до его гаражного укрытия, а затем нанес удар по всему зданию, чтобы уничтожить другую бронетехнику, которая могла там скрываться, и весь запас боеприпасов.

[ + – ] Надежно спрятанный Т-72 YPG в Африне. Как только этот и другие танки покинули свои укрытия, они были почти сразу же уничтожены беспилотниками, боевыми вертолетами и ПТРК.

Несомненно, самую большую угрозу со стороны YPG для турецких военных представляет арсенал ПТРК. Несмотря на то, что YPG захватили очень мало этих ракет у Сирийской арабской армии, им удалось наладить постоянную поставку ПТРК, приобретенных с черного рынка Сирии. Среди этих ПТРК – 9M113 "Конкурс" и 9M115 "Метис-М", а также более современные типы, такие как 9M133 "Корнет" и даже американские TOW ATGM. Хотя YPG часто применяют их против Свободной сирийской армии и турецких военных, у них наверняка припасен значительный запас ракет, который будет использован против турецкой бронетехники и скоплений войск.

[ + – ] Американская система TOW ATGM в руках бойца YPG. Хотя они предназначались для подразделений Свободной сирийской армии, неконтролируемое распространение этих ПТРК привело к тому, что некоторые из них попали в руки YPG и ИГ. Фото: YPG Press Office

Подробный список боевых бронированных машин и тяжелого вооружения, которые находятся в распоряжении YPG

В этот список включены только те машины и оборудование, в отношении которых имеются фото- или видеосвидетельства. Поэтому количество ББМ, эксплуатируемых YPG, скорее всего, больше, чем указано здесь. Поскольку в списке представлена информация о технике, находящейся на вооружении YPG, в него не включена уже потерянная бронетехника. Мы приложили все усилия, чтобы избежать повторений и не включать в список уничтоженные машины. Минометы, бронированные погрузчики и грузовики не включены в этот список.

Танки (11)

8 T-55A

1 T-62 Obr. 1967

2 T-62 Obr. 1972: 1 захвачен у Свободной сирийской армии в 2016 году, дальнейшая судьба неизвестна

Боевые бронированные машины (20)

7 MT-LB: (4, захвачен у Исламского государства в Ираке и доставлен в Сирию) (5, захвачен у неизвестной стороны в Ираке) (6, захвачен у неизвестной стороны в Ираке) (7, захвачен у неизвестной стороны в Ираке. Оснащен 23-мм башней ZU-23)

5 БРДМ-2

3 M1117 ASV: (1, захвачен у неизвестной стороны в Ираке) (2, захвачен у Исламского государства в Ираке и переправлен в Сирию) (3, захвачен у Исламского государства в Ираке и переправлен в Сирию)

4 машины огневой поддержки на базе Т-55

1 гантрак на базе ГАЗ-3308

Самодельные броневики (10)

Боевые машины пехоты (11)

10 БМП-1

1 ACV-AIFV: захвачен у турецкой армии в 2018 г. Дальнейшая судьба неизвестна

Бронетранспортеры (10)

2 БТР-60ПБ

1 ACV-AAPC: захвачен у Свободной сирийской армии в 2018 г. Дальнейшая судьба неизвестна

3 'BMB'

2 'BTR-T60'

'BTR-6'

1 'BTR-73'

Машины с защитой от мин и засад (небольшое количество)

International M1224 MaxxPro (небольшое количество поставлено Соединенными Штатами)

1 Badger MRAP: захвачен у неизвестной стороны в Ираке

1 Caiman MRAP: захвачен неизвестной стороны в Ираке

Пехотные вездеходы (большое количество)

M-1151 HMMWV (Большое количество поставлено Соединенными Штатами)

IAG Guardian (Большое количество поставлено Соединенными Штатами)

1 BMC Kirpi: захвачен у турецкой армии в 2019 г. Дальнейшая судьба неизвестна

Прототип IMV (1) (Произведен в ограниченном количестве)

Прототип IMV (2) (Произведен в ограниченном количестве)

Буксируемая артиллерия (ограниченное количество)

1 122-мм гаубица М-30

1 122-мм полевая пушка А-19

1 122-мм гаубица Д-30

Реактивные системы залпового огня (ограниченное количество)

107-мм Тип-63 (Ограниченное количество)

1 122-мм БМ-21 "Град"

1 122-мм "БМ-12"

DIY MRLs (Производится в ограниченном количестве)

(Самоходные) зенитные орудия, используемые для огневой поддержки (Большое количество)

14,5-мм ЗПУ-4

14,5-мм ЗПУ-4

23-мм ЗУ-23

37мм M-1939 (61-K)

37мм Тип-65/74

57мм АЗП S-60

1 23-мм ЗСУ-23

Противотанковые управляемые ракеты (ограниченное количество)

9M111 "Фагот" (приобретены на сирийском черном рынке)

9M113 "Конкурс" (приобретены на сирийском черном рынке)

9M115 "Метис-М" (приобретены на сирийском черном рынке)

9M133 "Корнет" (приобретены на сирийском черном рынке)

BGM-71 TOW (приобретены на сирийском черном рынке)

MILAN ATGM (ограниченное количество, предположительно, было захвачено у сил пешмерга в Ираке)

Беспилотные летательные аппараты

Беспилотники, доступные в свободной продаже (используются для разведки).