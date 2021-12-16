У тому числі 5 громадян РФ. СБУ припинила діяльність осередку ІДІЛ у Києві (фото)

За інформацією спецслужби, затримані фінансували бойовиків, які перебувають у Сирії та на Близькому Сході.

Співробітники СБУ припинили діяльність Ісламської держави в Києві. Затримано 12 осіб, із яких 5 громадян РФ. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Слідству вдалося встановити, що керівником угруповання був одним із лідерів ІГІЛ, якого СБУ затримувала в травні 2020 року. Тоді його екстрадували до Грузії.

Фото: Пресцентр СБУ

Зловмисники були причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків ІДІЛ на Близькому Сході. Співробітники спецслужби задокументували факти листування з особами, які перебувають у Сирії, де беруть участь у бойових діях.

СБУ провела обшуки за 11 адресами в Києві. У їх ході було виявлено зброю, патрони, підроблені документи та засоби зв'язку. Всі вилучені предмети спрямовані на експертизу.

Фото: прес-центр СБУ

Було заведено кримінальні провадження за ч.1 статті 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх відповідальних осіб.

Нагадаємо, суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років за катування українських військових і цивільних у колишньому відділі поліції Горлівки.

6 грудня контррозвідники затримали бойовика ОРДЛО, який служив у загоні "Сомалі". Підозрюваний входив до штурмового підрозділу, який воював проти ЗСУ в низці населених пунктів Донецької області.