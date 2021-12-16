Среди них 5 граждан РФ. СБУ пресекла деятельность ячейки "ИГИЛ" в Киеве (фото)

Согласно информации спецслужбы, задержанные финансировали боевиков, находящиеся в Сирии и на Ближнем Востоке.

Сотрудники СБУ пресекла деятельность "Исламского государства" в Киеве. Задержано 12 человек, из которых 5 граждан РФ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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Следствию удалось установить, что руководителем группировки был одним из лидеров "ИГИЛ", которого СБУ задерживало в мае 2020 года. Тогда его экстрадировали в Грузию.

Фото: прес-центр СБУ

Злоумышленники были причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "ИГИЛ" на Ближнем Востоке. Сотрудники спецслужбы задокументировали факты переписки с лицами, которые находятся в Сирии, где принимают участие в боевых действиях.

СБУ провели обыски по 11 адресам в Киеве. В их ходе было обнаружено оружие, патроны, поддельные документы и средства связи. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Фото: пресс-центр СБУ

Были заведены уголовные производства по ч.1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжаются неотложенные следственно-оперативные действия для притяжения к ответственности всех ответственных лиц.

Напомним, суд посадил коллаборанта из "группы Безлера" на 11 лет за пытки украинских военных и гражданских в бывшем отделе полиции Горловки.

6 декабря контрразведчики задержали боевика ОРДЛО, служившего в отряде "Сомали". Подозреваемый входил в штурмовое подразделение, воевавшее против ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой области.