С-400 не помог. Израиль атаковал порт Латакии в Сирии (видео)

Целями израильской авиации стали контейнеры с топливом, оружием и деталями к транспорту. Пожарные долгое время не тушили огонь из-за взрывов.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по целям в районе Латакии, что на западе Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

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28 декабря около 3:21 утра по местному времени был нанесен удар по контейнерной площадки в торговом порту в Латакии. В результате поражения на месте загорелся пожар. По информации издания, был нанесен крупный материальный ущерб.

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Спасатели заявили, что в контейнерах находились запчасти для транспортных средств и контейнерные масла. Пожарные борются с пожаром.

В то же время мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что в контейнерах также было оружие. Из-за этого спасатели долгое время не приближались к месту происшествия из-за опасений повторных взрывов.

[ + – ] Расстояние от места атаки к базе в Хмеймиме составляет 19 км Фото: скриншот

Для отражения атаки не были задействованы российские комплексы С-400, которые находятся в 19 км от порта в Хмеймиме.

Напомним, в Киеве задержали членов "ИГИЛ", которые финансировали боевиков в Сирии и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска в Сирии 30 октября.