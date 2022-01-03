Швейцария выдала США российского бизнесмена, который может хранить тайны ГРУ, — Bloomberg

По информации журналистов, россиянин Владислав Клюшкин может владеть информацией о причастности ГРУ к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году.

18 декабря прошлого года Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Владислава Клюшина в США по делу о торговле взломанной информацией о корпоративных доходах. Он может иметь доступ к документам. Которые свидетельствуют о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, пишет Bloomberg.

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В своей статье американское информационное агентство пишет, что по информации его источников, которые близки к руководству России и ГРУ, у Владислава Клюшина может быть информация касательно взлома серверов Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.

Агентство утверждает, что в документах, которые имеются у Клюшина, может быть подтверждение того факта, что взломом руководили из Главного разведывательного управления Генштаба ВС России. Группу этих людей эксперты по кибербезопасности в США назвали Fancy Bear или APT28.

Bloomberg также опубликовало фотографии награды, которую Клюшин получил от президента России, которая в свою очередь находится в руках судей в штате Массачусетс. Также в статье размещена фотокопия пропуска российского бизнесмена в Минобороны России.

[ + – ] Bloomberg также опубликовало фотографии награды, которую Клюшин получил от президента России Фото: Bloomberg

Агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что у Клюшина есть доступ к важным секретным документам, которые свидетельствуют об операциях ГРУ России за рубежом. В статье говорится, что если россиянин будет сотрудничать с американским правосудием, то он станет ценным источником информации для США.

[ + – ] Фотокопия пропуска Владислава Клюшина в Минобороны России Фото: Bloomberg

По словам адвоката Клюшина, ему ничего не известно о документах, доступ к которым может иметь его подзащитный. Адвокат говорит, что бизнесмена экстрадировали в США, ведь у властей страны были подозрения, что он имеет информацию о вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году. Сам Клюшин отвергает любые обвинения в свою сторону.

Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии еще в марте прошлого года. И только 18 декабря 2021 года Швейцария экстрадировала его в США.

Американская Фемида считает, что IT-компания россиянина под названием М-13 работала на Кремль. Кроме Клюшина, обвиняются еще четверо россиян. Одного из них, Ивана Ермакова, Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ России. Еще в 2018 году в США обвинили Ермакова и 11 других россиян во взломе серверов демократов. Это дело еще не раскрыто, поскольку обвиняемые находятся вне пределов США.

В Вашингтоне и Москве публикацию Bloomberg пока никак не прокомментировали.

Напоминаем, что в Пентагоне заявили о причастности разведчиков ГРУ РФ к сотням кибератак в течение 2019-2021 годов. Эти кибератаки были нацелены на государственные и военные структуры, а также на энергетические компании.

Также президент США Джо Байден намекнул, что настоящая война с РФ может начаться из-за серьезной кибератаки. Байден назвал Владимира Путина загнанным в угол противником, что делает его потенциально более опасным.