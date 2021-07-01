Разведчики ГРУ РФ причастны к сотням кибератак в течение 2019-2021 годов, - Пентагон

Вражеские кибератаки были нацелены на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, а также на энергетические компании.

Спецслужбы США и Великобритании обвинили сотрудников ГРУ РФ в совершении в сотнях хакерских атаках по всему миру, сообщает пресс-служба Пентагона.

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По данным военных, российские хакеры совершили сотни кибератак в течение 2019-2021 годов.

Жертвами хакеров из Главного разведуправления РФ стали государственные и военные структуры, политические консультанты и представители партий, энергетические компании, СМИ и высшие учебные заведения.

"По меньшей мере с середины 2019 и по начало 2021 годов Главное разведывательное управление Генерального штаба России, воинская часть 26165, использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределенных и анонимизированных… попыток получения доступа к сотням правительственных и частных объектов по всему миру", — говорится в докладе Министерства обороны США.

Более того, западные спецслужбы предположили, что российские хакеры и сейчас совершают кибератаки.

Ранее Фокус сообщал, что ФБР обвинило российских хакеров в кибератаке на компанию JBS. REvil, также известная как Sodinokibi, считают одной из самых "прибыльных" киберпреступных групп в мире, и именно эту группировку обвинили в атаке на крупнейшую американскую компанию JBS по переработке мяса.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден представил Путину список 16 секторов, против которых США хотят запретить совершать кибератаки. В ходе саммита президенты также обсуждали кибератаки, к которым, по данным разведки США, могут быть причастны российские хакеры.