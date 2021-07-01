Розвідники ГРУ РФ причетні до сотень кібератак протягом 2019-2021 років, — Пентагон

Ворожі кібератаки були націлені на державні та військові структури, політичних консультантів і представників партій, а також на енергетичні компанії.

Спецслужби США та Великобританії звинуватили співробітників ГРУ РФ у скоєнні сотень хакерських атак в усьому світі, повідомляє пресслужба Пентагону.

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За даними військових, російські хакери здійснили сотні кібератак протягом 2019-2021 років.

Жертвами хакерів із Головного розвідуправління РФ стали державні та військові структури, політичні консультанти та представники партій, енергетичні компанії, ЗМІ та вищі навчальні заклади.

"Щонайменше із середини 2019 і по початок 2021 років Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії, військова частина 26165, використовували кластер Kubernetes для проведення масштабних, розподілених та анонімізованих… спроб отримання доступу до сотень урядових і приватних обʼєктів по всьому світу", — йдеться в доповіді Міністерства оборони США.

Більш того, західні спецслужби припустили, що російські хакери і зараз здійснюють кібератаки.

Раніше Фокус повідомляв, що ФБР звинуватило російських хакерів у кібератаці на компанію JBS. REvil, також відома як Sodinokibi, вважають однією з найбільш "прибуткових" кіберзлочинних груп у світі, і саме це угрупування звинуватили в атаці на найбільшу американську компанію JBS із переробки мʼяса.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден представив Путіну список 16 секторів, проти яких США хочуть заборонити здійснювати кібератаки. Під час саміту президенти також обговорювали кібератаки, до яких, за даними розвідки США, можуть бути причетні російські хакери.